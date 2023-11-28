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Bu belirtileri gösteriyorsanız test yaptırın! Daha önce böylesi hiç görülmedi... Domuz gribi için vahim haber: İlk kez insanda tespit edildi

28.11.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Tüm dünyanın korkulu rüyası domuz gribi için panik yaratan bir haber geldi. İngiltere'de son günlerde daha önce görülmemiş bir virüse yakalanan hastaların günlerce, haftalarca yataklara düştüğü konuşuluyordu. Şimdiyse A(H1N2)v türü influenza virüsü ilk kez bir insanda görüldü. Üstelik bu virüs dünyadaki diğer domuz griplerine de benzemiyor.

Bu belirtileri gösteriyorsanız test yaptırın! Daha önce böylesi hiç görülmedi... Domuz gribi için vahim haber: İlk kez insanda tespit edildi

Değişen beslenme alışkanlıkları, doğanın tahribi derken insanlığın başına bela olan salgınlara ve virüslere neredeyse her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İngiltere'de son günlerde vatandaşlar yeni bir virüsün pençesiyle boğuşuyor. Vakalar günden güne artarken İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) gelen açıklama korkuttu. Sözü edilen belirtilere sahip kişilere test yaptırılması öneriliyor. İşte paniğe sevk eden yeni virüsün detayları!

SOLUNUM BELİRTİLERİ GÖSTERİYORDU

UKHSA'dan yapılan açıklamada, aile hekimlikleriyle ortaklaşa yürütülen rutin ulusal grip taraması sırasında solunum semptomları görülen bir kişide A(H1N2)v virüsüne rastlandığı belirtildi.

Hastaya daha sonra UKHSA tarafından da PCR testi yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu hastanın iyileştiği ifade edildi.

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"TEMASLI KİŞİLER TEST YAPTIRSIN"

Enfeksiyonun kaynağını tespit etmek için çalışmaların devam ettiği, hastayla temaslı kişilerin ise kontrol altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, solunum semptomları gösterenlerle temaslı kişilere test yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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DÜNYADAKİ DİĞER DOMUZ GRİPLERİNDEN FARKLI

İlk edinilen bilgiye göre İngiltere'de görülen A(H1N2)v'nin dünyadaki diğer A(H1N2)v'lerden de farklı olduğu belirtilen açıklamada, bunun İngiltere'deki domuzlarda bulunan griple benzer olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, 2005'ten bu yana dünya genelinde toplam 50 kişide A(H1N2)v görüldü.

UKHSA yetkilisi Meera Chand, İngiltere'de virüsün ilk kez insanda görüldüğünü yineleyerek, "Yakın temasları takip etmek ve olası yayılmaları azaltmak için hızla çalışıyoruz. Belirlenen protokoller uyarınca, kişinin enfeksiyonu nasıl kaptığını öğrenmek ve ilişkili başka vakaların olup olmadığını değerlendirmek için araştırmalar sürüyor." dedi.

Veteriner Christine Middlemiss ise hayvanlardan insanlara bulaşan virüslere işaret ederek, "Bu nedenle hayvan sağlığı standartları ve biyolojik güvenlik çok önemlidir. Hayvan ve insanlara yönelik tarama sistemlerimizle herkesi korumak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Middlemiss, domuz sürülerinde görülecek hastalıklar konusunda çiftlik sahipleri ve işletmecileri de sağlık kurumlarıyla temasta olmaları konusunda uyardı.

(AA)

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