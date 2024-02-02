Bu besinler dikkat ve konsantrasyonu arttırıyor! Yetişkinlerde ve çocuklarda bilişsel becerileri yükseltiyor

Günlük yaşamda daha iyi dikkat ve konsantrasyon, hem yetişkinler hem de çocuklar için önemli bir hedeftir. Beslenme alışkanlıkları da bu konuda etkili olabilir. Bazı besinlerin dikkat ve konsantrasyonu arttırdığına dair iddialar bulunuyor. Eğer bilişsel becerilerinizi güçlendirmek ve dikkatinizi artırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Çocuklarınız ve sizin bilişsel becerilerinizi, beyninizin çalışmasını ve eğitim kolaylığını yükselten gıdalar var olduğunuzu biliyor muydunuz? Hayır ise lütfen dinleyin!

Özellikle eğitimin zor bir döneminden geçiyorsanız mutlaka bu gıdalardan tüketmelisiniz.

1) İLK VE EN ÖNEMLİ MADDE: YUMURTA

Yumurtanın içerisindeki kolin bileşeni beyin fonksiyonlarını geliştirir ve problem çözme yeteneğini, hafızayı ve sosyal becerileri artırır. Sabah için süper yemek diyebiliriz.

2) HER GÜN SOFRANIZDA MEVSİM YEŞİLLİKLERİ OLMALI

Yeşil soğan, dereotu, maydanoz, roka gibi mevsim yeşillikleri her gün sofranızda olmalı. Yeşillikler beyninizin çok ihtiyacı olan B grubu vitaminleri ve folik asit içerirler.

3) FAYDALI YAĞLAR

Bilişsel becerileri arttırma ve dikkat ve konsantrasyonu yükseltme için zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, yağlı balık en önemli yağlar arasına bulunur.

Beyin için faydalı diğer besinler listesi: