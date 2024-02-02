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    4. Bu besinler dikkat ve konsantrasyonu arttırıyor! Yetişkinlerde ve çocuklarda bilişsel becerileri yükseltiyor

    Bu besinler dikkat ve konsantrasyonu arttırıyor! Yetişkinlerde ve çocuklarda bilişsel becerileri yükseltiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.02.2024 15:48 | Son Güncelleme:
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    Günlük hayatta dikkat ve konsantrasyonun arttırılması, hem yetişkinler hem de çocuklar için önemli bir konudur. Beslenmenin bu konudaki rolünün üzerinde fazlaca duruluyor. Dikkat ve konsantrasyonu güçlendirmek isteyenler için mutlaka tüketilmesi gereken besinleri haberimizde derledik.

    Günlük yaşamda daha iyi dikkat ve konsantrasyon, hem yetişkinler hem de çocuklar için önemli bir hedeftir. Beslenme alışkanlıkları da bu konuda etkili olabilir. Bazı besinlerin dikkat ve konsantrasyonu arttırdığına dair iddialar bulunuyor. Eğer bilişsel becerilerinizi güçlendirmek ve dikkatinizi artırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

    Çocuklarınız ve sizin bilişsel becerilerinizi, beyninizin çalışmasını ve eğitim kolaylığını yükselten gıdalar var olduğunuzu biliyor muydunuz? Hayır ise lütfen dinleyin!

    Özellikle eğitimin zor bir döneminden geçiyorsanız mutlaka bu gıdalardan tüketmelisiniz.

    1) İLK VE EN ÖNEMLİ MADDE: YUMURTA

    yumurta beyaz

    Yumurtanın içerisindeki kolin bileşeni beyin fonksiyonlarını geliştirir ve problem çözme yeteneğini, hafızayı ve sosyal becerileri artırır. Sabah için süper yemek diyebiliriz.

    2) HER GÜN SOFRANIZDA MEVSİM YEŞİLLİKLERİ OLMALI

    yeşil yapraklı sebzeler

    Yeşil soğan, dereotu, maydanoz, roka gibi mevsim yeşillikleri her gün sofranızda olmalı. Yeşillikler beyninizin çok ihtiyacı olan B grubu vitaminleri ve folik asit içerirler.

    3) FAYDALI YAĞLAR

    avokado

    Bilişsel becerileri arttırma ve dikkat ve konsantrasyonu yükseltme için zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, yağlı balık en önemli yağlar arasına bulunur.

    Beyin için faydalı diğer besinler listesi:

    • Ceviz
    • Küçük taneli meyveler
    • Brokoli
    • Kırmızı Fasulye
    • Somon
    • Bitter, acı çikolata
    • Kabak çekirdeği
    • Pancar
    • Kabak
    • Sarımsak

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