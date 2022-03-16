Bu besinler sayesinde doğurganlık %80 artıyor!

Hamile kalmak genetik, hormonal bozukluklar, ileri yaş, aşırı kilo gibi birçok etkene bağlı olarak zorlaşabiliyor. Bunlara ek olarak stresli yaşamak, sağlıksız beslenmek, zararlı alışkanlıklar gibi etkenlerde eklenince gebe kalmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bunun önüne geçmek için anne olmak isteyenlerin stresten uzak durup beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Posta’nın haberine göre Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara göre sağlıklı ve dengeli beslenmeye başlayarak hamile kalma olasılığınızı yüzde 80 oranında artırabilirsiniz. Diyetisyen Gamze Şanlı doğurganlığı arttıran besinler hakkında bilgi verdi

DOĞURGANLIK POTANSİYELİNİZİ ARTIRMAK İÇİN EN BAŞTA SAĞLIKLI BESLENMEK GEREK

“Doğurganlık potansiyelinizi artırmak için en başta sağlıklı bir beslenme tarzına sahip olmanız gerekiyor. Folik asitten zengin yeşil yapraklı sebzeler, demire sahip kırmızı et, kalsiyum içeren süt ürünleri, çinko içeren kuşkonmaz ve lifli gıdalar, hamile kalma ihtimalinizi olumlu yönde destekler.”

DENGELİ VE KALİTELİ BESLENME ÜREME SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Çocuk sahibi olmaya karar veren bir çiftin planladıkları gebeliğe ulaşmaları her zaman korunma yöntemlerini bırakır bırakmaz mümkün olmayabiliyor. Dengeli ve kaliteli beslenmenin sağlıklı bir beden ve üreme sağlığı için önemi büyük. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Betül Dündar, kendiliğinden veya yardımcı üreme tekniklerinin kullanıldığı tedavi yöntemleri aracılığı ile gebe kalmayı isteyen çiftler için birtakım önerilerde bulunuyor. "Bunlardan ilki antioksidan gıdaların tüketilmesidir." Diyerek önerilerine devam etti.

ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLER TÜKETİLMELİ

Özellikle çiğ sebze ve meyveler, fındık, fıstık ve diğer yağlı tohumlar antioksidan açısından zengindir. Fertilitenin desteklenmesinde kahvaltının önemi büyüktür. Doyurucu ve zengin bir kahvaltı yumurtlama fonksiyonları açısından çok önemlidir. Buna ek olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta, öğlen ve akşam öğünlerinin nispeten daha hafif özellikle çiğ ya da az pişmiş sebzelerden zengin ve mutlaka protein içeren, karbonhidrattan fakir gıdalardan oluşması gerektiğidir. Aksi halde sadece doyurucu nitelikte bir kahvaltının kilo alımına da sebep olabileceği unutulmamalıdır.

GLİSEMİK İNDEKS DEĞERİ YÜKSEK BESİNLER TERCİH EDİLMEMELİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Şanlı Ak, "Araştırmalara göre glisemik indeks değeri yüksek olan besinleri tüketen kadınların, glisemik indeks değeri düşük olan besinleri tüketen kadınlara göre %92 oranında yumurtalarında verimsizlik görülmüştür" diyor. Bu nedenle basit karbonhidratların tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor.

HIZLI SİNDİRİLEN GLİSEMİK İNDEKS DEĞERİ YÜKSEK BESİNLER

Beyaz ekmek

Unlu besinler

Beyaz pirinç

Patates

GLİSEMİK DEĞERİ DÜŞÜK BESİNLER

Esmer pirinç

Tam tahıllı ürünler

Tam buğday ekmekleri

BİTKİSEL KAYNAKLI PROTEİNLER TÜKETİN

Gebe kalmak isteyen kadınlar özellikle bitkisel kaynaklı proteinler tercih etmeli. Araştırmalar, çok fazla hayvansal kaynaklı protein tüketen kadınların %39'unun yumurtalarında verimsizlik görüldüğünü gösteriyor.

PROTEİNİ YÜKSEK SAĞLIKLI SEÇİMLER

Kurubaklagiller

Fındık-ceviz gibi sert kabuklu tohumlar

Yumurta

SAĞLIKLI YAĞLAR KULLANMAK GEBE KALMAK İÇİN ETKİLİ

Gebelik döneminde yağdan kaçmayın. Vücudun belli oranlarda yağa ihtiyacı vardır ve her yağ tipini zararlı olarak nitelendirmek doğru değil. Örneğin gebe kalmak için somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan omega 3 yağları vücudumuz için çok faydalıdır. Aynı zamanda bu yağların doğurganlık üzerinde ki olumlu etkileri de bilinmektedir. Ancak trans yağ asidi içeren hazır besinlerin tüketiminin kısıtlanması gerekiyor, çünkü bu yağlar yumurtlama döneminde verimsizliğe yol açıyor.

GEBE KALMAK İSTEYENLER BU BESİNLERİ TERCİH EDEBİLİR

Doğal yollardan veya tüp bebek yöntemi ile gebe kalmaya çalışıyorsanız, bazı besinlere ağırlık vermeniz, hamile kalmanıza yardımcı olabilir. Bu besinler aynı zamanda vücudunuzdaki vitamin, mineral eksikliklerine karşı da vücudunuzu güçlendirir.

Kereviz: Kadın ve erkekte cinsel faaliyeti çok artırır. Bütün salgı bezlerini çalıştırır.

Soya: Vücudun direncini artırır. Günde 25 gr soğan ve turşu ile yenmeli. Tüm salgı bezlerini çalıştırır.

Havuç: Hanımlarda adetin düzenli olmasını sağlar. Vücudun direncini artırır.

Roka: Cinsel gücü artırır. P ve K vitamini ihtiva eder. Birçok minerale sahiptir. Kansızlığı giderir.

Lahana: Başta E vitamini olmak üzere tam bir vitamin deposudur. Ne kadar çiğ yenirse o kadar etkili olur.

Sarımsak: Bütün salgı bezlerini çalıştırır. Hormonların çalışmasını düzenler. Vücutta dezenfektan olarak görev yapar mikropları öldürür. Düzenli çiğ olarak yendiğinde büyük faydası vardır.

Soğan: Taze ve kurusu ikisi de çiğ olarak yendiğinde vücut için çok faydalıdır. Vücutta bütün hormonları çalıştırır.

Tere: Bol demir ihtiva eder. Vücudu dezenfekte eder. İçeriğinde C vitamini ve mineraller vardır. Vücudun direncini artırır. Hormonları çok çalıştırır.

Karnıbahar: Bol E vitamini protein ve cinsiyet hormonu ihtiva eder. Cinsel gücü artırır.

Armut: Tüm salgı bezlerini çalıştıran çok özel bir meyvedir.

Greyfurt: Tüm salgı bezlerini çalıştırır. Bol C vitamini ihtiva eder zayıflatır.

Hurma: Fosfor, kalsiyum, demir ve magnezyum ihtiva eder. Vücut direncini artırır.

Mercimek: Bol miktarda B vitamini fosfor ve demir ihtiva eder. Vücudu kuvvetlendirir. Depresyonu önler bol kan yapar. Hamilelerde çocuğun anne karnında güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar.

Nohut ve Kuru Fasulye: Bol bol vitamin ve protein ihtiva ederler ve vücudun direncini artırırlar.

BU SÜREÇTE ŞARKÜTERİDEN VE ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAKLAŞIN

Hamilelik dönemine hazırlanırken tüketimini kısıtlamamız gereken bazı besinler de var. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Konserve yiyecekler

Tuz oranı yüksek yiyecekler

Sakatatlar

Şarküteri ürünleri

Çok yağlı besinler

Kızartmalar

Yüksek oranda şeker içeren besinler

NEDEN BU GIDALARDAN UZAK DURMAK GEREKİR?

Özellikle tuz oranı yüksek olan besinler vücutta su tutarak ödem oluşumuna neden olurlar. Aynı zamanda kan şekerini hızlı yükselten basit karbonhidratlardan (şeker ve tüm şekerli ürünler, hamur işleri) uzak durup, kompleks karbonhidrat olarak adlandırılan (tam tahıllı ürünler, meyve, sebze) besinleri tüketmemeye özen göstermek gerekir.

VİTAMİN ALMAK HAMİLE KALMAYA YARDIMCI MI?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aytuğ Kolankaya gebe kalma konusunda etkinliği kesin kanıtlanmış vitaminin henüz mevcut olmadığını söylüyor ama bazı yardımcı desteklerden bahsediyor. Buna göre çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için hem erkeği hem de kadını ilgilendiren şu açıklamada bulunuyor:

E vitamininin sperm fonksiyonları üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülüyor. Demir eksikliğinin düşük, prematüre doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek riskini artırdığı biliniyor. Bu nedenle demir eksikliği olanların gebelik öncesi dönemden itibaren yerine konması önerilir. Hamilelerin kullanabildiği türden multivitaminler yeterli desteği sağlar. Bunun yanında fazla demir alımının sakıncaları vardır. Bir B vitamini olan folik asit nöral tüp defekti olarak bilinen doğumsal defektlerin önlenmesinde etkindir. Bebek isteyen çiftler gebelik öncesinden başlayıp ilk 3 ayı da kapsayan bir şekilde kullanıldığında bu tür doğumsal defektin önlenmesinde faydalıdır.



