HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bu bilgisayar ekipmanlarıyla her şey çok daha hızlı ve kolay

Bu bilgisayar ekipmanlarıyla her şey çok daha hızlı ve kolay

29.07.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımızın büyük bir kısmını kaplayan teknolojik aletlerin başında bilgisayarlar geliyor. Kullanışlı bilgisayar ekipmanlarını sizin için derledik...

Bu bilgisayar ekipmanlarıyla her şey çok daha hızlı ve kolay

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok cihaz hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor. Bu cihazları kullanırken çeşitli yardımcı ekipmanlar ise performansı, zamanı ve kaliteyi arttırmak açısından son derece önemli. Bilgisayar başında yaptığınız işi kolaylaştıran pratik imkanlar sunan ürünleri sizler için listeledik.

1- Katlanabilir sehpa ile çalışma alanını değiştir

1

Bazen uzun saatlerimizi bilgisayar başında geçiriyoruz ve sıklıkla yer değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Bazen yatakta, bazen koltukta veya bahçede çalışmak masa başında çalışmaktan çok daha verimli olabiliyor. Pratik bir çalışma masası olarak değerlendirebileceğiniz laptop sehpası, katlanabilir ayaklara sahip olduğu için oldukça kolay bir şekilde taşınabilir. İstediğiniz yere götürerek çalışma alanınızı yaratabilirsiniz.

İnterGO markalı laptop sehpasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Hızlı ve seri kullanım için

2

Bilgisayarınız en aktif şekilde kullanmak istiyorsanız ya da bilgisayar oyunu oynarken daha aktif mouse kullanımına ihtiyaç duyuyorsanız edinmeniz gereken en önemli ürün, mouse pad. X Fresh markalı bu ürün mikro dokuma kumaşı sayesinde kullanıcılara kaliteli bir kullanım imkanı veriyor.

X Fresh markalı mouse pad’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Gizliliğiniz ve güvenliğiniz için...

3

Özellikle Black Mirror izleyenlerin yakından bildiği ön kamera fobisi artık tarih oluyor. Bilgisayarınızın Web kamerasını kullanmadığınız zamanlarda kapatmak için tasarlanan bu ürün oldukça pratik. Bir çerçeve ve kayar kapaktan oluşan Beskar markalı bu ürünü akıllı telefonlarınızda ve bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz.
Beskar Webcam kapatıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Ekran üzerinde yaratıcılığınızı konuşturun

4

Dokunmatik ekrana sahip olan cihazlar için uygun olan Dilwe markalı bu kalem, hassas ucu sayesinde profesyonel kullanıma oldukça uygun bir ürün. USB bağlantısı ile kolayca şarj edilebildiği gibi küçük boyutları sayesinde kolayca taşınabilir. Yaklaşık bir saatlik şarj süresinden sonra 8 - 10 saatlik kullanım imkanı sunar. Sahip olduğu LED ışık sayesinde şarj durumunu anlayabilirsiniz.

Dilwe markalı dokunmatik kaleme BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Koruma ve konforlu kullanım bir arada

5

Yazı yazma, dizi izleme ya da çizim programları kullanmak için tercih edilen tabletleri daha rahat ve pratik bir şekilde kullanabilmek için ihtiyaç duyulan koruma kapları arasında Maıgou marka koruma kabı oldukça tercih edilen bir ürün. iPad Pro 2021 Model 12,9 inç modeli için özel olarak tasarlanan bu kap, güçlü mıknatıs sayesinde üçe katlanan kapağa sahip.

Maıgou tablet kılıfına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Eğlenceyi ikiye katlayın

6

Oyun düşkünleri için özel olarak tasarlanmış bir diğer ürün ise Corsair markalı bu klavye. Bilek destek kısmına da sahip olan bu klavye, renkli ışıklandırmalarından dolayı görsel olarak da oldukça şık ve eğlenceli görünüyor. Klasik klavyelerden farklı olarak altı adet özel makro tuşuna da sahiptir.

CORSAIR PRO Türkçe Oyuncu Klavyesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
Hastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de bulduHastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de buldu
Çinli markadan bir model daha! İşte fiyatıÇinli markadan bir model daha! İşte fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

"Evleniyorum" demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!

"Evleniyorum" demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

Manavgat'ta felaket! Acı haber geldi

Manavgat'ta felaket! Acı haber geldi

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Diğer Haberler

Pinterest kullanıcılarına para kazandıracak

Dev şirket açıkladı! Artık para kazandıracak

Apple, mali sonuçlarını açıkladı

Apple, mali sonuçlarını açıkladı

Reels videolar artık iki kat daha uzun olabilecek

Instagram'dan kullanıcılarını sevindiren güncelleme! İki kat daha uzun olacak

Bilgisayar korsanları yeni yöntemlerde ustalaştı

Saldırılar her yıl artıyor! Yeni yöntemlerle sızıyorlar

ZTE , Axon 30 5G akıllı telefonunu duyurdu

ZTE , Axon 30 5G akıllı telefonunu duyurdu

Apple yeni güvenlik açığı tehlike yaratıyor

Bu modellere sahipseniz dikkat! Apple tüm kullanıcılarını uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.