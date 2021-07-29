Bu bilgisayar ekipmanlarıyla her şey çok daha hızlı ve kolay

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok cihaz hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor. Bu cihazları kullanırken çeşitli yardımcı ekipmanlar ise performansı, zamanı ve kaliteyi arttırmak açısından son derece önemli. Bilgisayar başında yaptığınız işi kolaylaştıran pratik imkanlar sunan ürünleri sizler için listeledik.

1- Katlanabilir sehpa ile çalışma alanını değiştir

Bazen uzun saatlerimizi bilgisayar başında geçiriyoruz ve sıklıkla yer değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Bazen yatakta, bazen koltukta veya bahçede çalışmak masa başında çalışmaktan çok daha verimli olabiliyor. Pratik bir çalışma masası olarak değerlendirebileceğiniz laptop sehpası, katlanabilir ayaklara sahip olduğu için oldukça kolay bir şekilde taşınabilir. İstediğiniz yere götürerek çalışma alanınızı yaratabilirsiniz.

İnterGO markalı laptop sehpasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Hızlı ve seri kullanım için

Bilgisayarınız en aktif şekilde kullanmak istiyorsanız ya da bilgisayar oyunu oynarken daha aktif mouse kullanımına ihtiyaç duyuyorsanız edinmeniz gereken en önemli ürün, mouse pad. X Fresh markalı bu ürün mikro dokuma kumaşı sayesinde kullanıcılara kaliteli bir kullanım imkanı veriyor.

X Fresh markalı mouse pad’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Gizliliğiniz ve güvenliğiniz için...

Özellikle Black Mirror izleyenlerin yakından bildiği ön kamera fobisi artık tarih oluyor. Bilgisayarınızın Web kamerasını kullanmadığınız zamanlarda kapatmak için tasarlanan bu ürün oldukça pratik. Bir çerçeve ve kayar kapaktan oluşan Beskar markalı bu ürünü akıllı telefonlarınızda ve bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz.

Beskar Webcam kapatıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Ekran üzerinde yaratıcılığınızı konuşturun

Dokunmatik ekrana sahip olan cihazlar için uygun olan Dilwe markalı bu kalem, hassas ucu sayesinde profesyonel kullanıma oldukça uygun bir ürün. USB bağlantısı ile kolayca şarj edilebildiği gibi küçük boyutları sayesinde kolayca taşınabilir. Yaklaşık bir saatlik şarj süresinden sonra 8 - 10 saatlik kullanım imkanı sunar. Sahip olduğu LED ışık sayesinde şarj durumunu anlayabilirsiniz.

Dilwe markalı dokunmatik kaleme BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Koruma ve konforlu kullanım bir arada

Yazı yazma, dizi izleme ya da çizim programları kullanmak için tercih edilen tabletleri daha rahat ve pratik bir şekilde kullanabilmek için ihtiyaç duyulan koruma kapları arasında Maıgou marka koruma kabı oldukça tercih edilen bir ürün. iPad Pro 2021 Model 12,9 inç modeli için özel olarak tasarlanan bu kap, güçlü mıknatıs sayesinde üçe katlanan kapağa sahip.

Maıgou tablet kılıfına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Eğlenceyi ikiye katlayın

Oyun düşkünleri için özel olarak tasarlanmış bir diğer ürün ise Corsair markalı bu klavye. Bilek destek kısmına da sahip olan bu klavye, renkli ışıklandırmalarından dolayı görsel olarak da oldukça şık ve eğlenceli görünüyor. Klasik klavyelerden farklı olarak altı adet özel makro tuşuna da sahiptir.

CORSAIR PRO Türkçe Oyuncu Klavyesine BURADAN ulaşabilirsiniz.



