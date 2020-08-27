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Bu bir mucize olmalı: Left 4 Dead 2 11 yıl sonra güncelleme alacak!

OYUN HABERLERİ  | 27.08.2020 17:29 | Son Güncelleme

Valve, Left 4 Dead 2'yi unutmadı. 11 yıl önce çıkan Left 4 Dead 2, Valve'nin açıklamasına göre The Last Stand isimli bir güncelleme alacak. Left 4 Dead 2 güncellemesi için halihazırda bir tanıtım videosu bile yayınlanmış durumda.

Bu bir mucize olmalı: Left 4 Dead 2 11 yıl sonra güncelleme alacak!

Left 4 Dead efsanesi birçok oyuncunun gönlünde ayrı bir yere sahip. Günümüzdeki pek çok oyunun atası sayılabilecek Left 4 Dead, bundan tam 12 yıl önce piyasaya çıktı. 1 yıl sonra ise Left 4 Dead 2 adında yeni bir oyunla bir kez daha oyunseverlerle buluştu. Aradan geçen 11 yıl boyunca ise Left 4 Dead, tabiri caizse mezarına girdi ve bir daha da çıkmadı. Fakat zombi temalı oyunun blogu üzerinden yaptığı açıklama ile Left 4 Dead 2 efsanesi oyundaki zombiler gibi tekrar dirildi.

LEFT 4 DEAD 2 11 YIL SONRA HORTLUYOR

Valve, Left 4 Dead 2'nin 11 yıl aradan sonra güncelleneceğini duyurdu. Valve'nin yayınladığı blog yazısına göre oyun, The Last Stand adında bir güncelleme alacak. Güncellemenin içeriği ve oyuna getireceği yenilikler ise bilinmiyor. Bilinen tek şey ise güncellemenin topluluk üyeleri tarafından oluşturulduğu.

Left 4 dead 2

THE LAST STAND GÜNCELLEMESİ İÇİN TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI

The Last Stand güncellemesi için oyunun blog'unda bir tanıtım videosu bulunuyor. Bu tanıtım videosunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Siz Left 4 Dead 2'nin güncellemesinden neler bekliyorsunuz? Lütfen aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın.

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