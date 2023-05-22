Bu çalışmaya göre Dünya 1000 yıl güvende! Korkmamıza gerek yok mu?

Dünya'ya büyük bir gök taşı çarptığı takdirde sonumuzun bir felaket olacağı düşünülüyor. NASA ve diğer uzay ajansları, herhangi bir cisim Dünya'ya çarpmadan alınabilecek önlemler için kolları sıvamışken, dikkat çeken bir çalışma gündeme geldi. IFL Science'ın haberine göre, yeni bir asteroit çalışması Dünya'nın 1000 yıl güvende olacağını öngörüyor.

NASA ve diğer gözlemevleri Güneş Sistemi'nde keşfedilen cisimlerin yörüngelerini takip ederek, özellikle 140 metre ve daha büyük boyutlardaki "Dünya'ya yakın cisimleri" (NEO'lar) göz önünde bulunduruyorlar. Çünkü bu cisimler, Dünya ile yolları kesiştiği takdirde yıkıma neden olabilirler.

Astrofizikçiler yörüngeleri gözlemleyerek cisimlerin gelecekteki yörüngelerini tahmin edebiliyor ve Güneş Sistemi'nin bizim bulunduğumuz kısmına düşüp düşmeyeceklerini öngörebiliyorlar.

Gökbilimciler şimdiye kadar bilinen cisimlerin yörüngelerini yaklaşık 100 yıl sonrasına kadar tahmin edebildiler. NASA'ya göre iyi haber şu ki 140 metreden büyük bilinen hiçbir asteroidin önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya'ya çarpma şansı yok. Daha iyi bir haber ise Colorado Boulder Üniversitesi'nden Oscar Fuentes-Muñoz liderliğindeki bir ekipten geldi.

DÜNYA'NIN 1000 YIL GÜVENDE OLACAĞINI ÖNGÖRDÜLER

Ekip, daha da ileri giderek daha büyük asteroitlerin yollarını 1000 yıl sonrasına kadar tahmin edebildi.

Ekip Dünya'ya yakın cisimlerin çoğunun önümüzdeki 1000 yıl içinde gezegenimize çarpma olasılığını eledi. Yani diğer bir deyişle bu tür cisimlerin çoğunun Dünya'ya bin yıl içinde çarpmayacağı tahminine ulaştılar.

Diğerlerinin de çarpma olasılığını tahmin edebildiler.

Ekibe göre büyük asteroitlerin ve bunlardan biraz daha küçük göktaşlarının 3000 yılından önce çarpma olasılığı oldukça düşük görünüyor; bize çarpması en muhtemel cisim ise 7482 (1994 PC1). Ancak ekibe göre 7482 adlı bu cismin, Dünya'ya Ay'dan daha yakın konuma gelme olasılığı yalnızca yüzde 0,00151.

Elbette Dünya'ya yakın nesnelerin tümü bulunmuş değil. Ancak tahminlere göre çapı 1 kilometreden büyük nesnelerin yüzde 95'i bulunmuş durumda.

Dolayısıyla henüz bulamadıklarımızdan birinin bize doğru geliyor olma ihtimali de var.

NASA ise bu olasılığa karşı hazırlıklarını sürdürüyor ve geçtiğimiz yıl bir sondayı çarptırarak bir asteroidin yönünü değiştirmeyi başardı.

Ekip ise yaklaşım yöntemlerinin, potansiyel olarak tehlikeli nesneleri tespit etmek için kullanılabileceğini de umuyor.

Makale, hakemli bilimsel dergi The Astronomical Journal'da yayınlanmak üzere kabul edildi.

