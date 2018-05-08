KADIN

Bu çizimler hiçbir kadına yabancı gelmeyecek

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Yapılan makyajın 5 dakika sonra bozulması, regl gününün yaz tatiline denk gelmesi, ağda yapıldıktan sonra hemen tüylenmelerin başlaması yaz aylarında kadınların başına gelen sorunlardan sadece birkaçı... İşte ilüstratör Astkhik Rakimova'nın her kadının kendini göreceği eğlenceli çizimleri.

İşte yaz aylarında kadınların yaşadığı problemler

Yaz ayında kadın olmak sandığınız kadar kolay değil

1 / 13

Şortla yürümeye çalışmak...

Şortla yürümeye çalışmak...
2 / 13

Özel günlerde tatil yapmak!

Özel günlerde tatil yapmak!
3 / 13

Tüm sandaletlerin ortak bir dezavantajı var

Tüm sandaletlerin ortak bir dezavantajı var
4 / 13

Şortlar iki türdedir

Şortlar iki türdedir
5 / 13

Rüzgarda etekle mücadele! Hayaller gerçekler

Rüzgarda etekle mücadele! Hayaller gerçekler
6 / 13

Bacaklarınızdaki tüylerin hızla büyümesi

Bacaklarınızdaki tüylerin hızla büyümesi
7 / 13

Yaz aylarında makyaj mı? Unutun gitsin

Yaz aylarında makyaj mı? Unutun gitsin
8 / 13

Tuvalete gidene kadar tulumum çok havalı görünüyordu

Tuvalete gidene kadar tulumum çok havalı görünüyordu
9 / 13

Mayo üreticileri sanırız altın oranı bilmiyor!

Mayo üreticileri sanırız altın oranı bilmiyor!
10 / 13

Yaz aylarında yüzük takmak bir ortaçağ işkencesine benziyor

Yaz aylarında yüzük takmak bir ortaçağ işkencesine benziyor
11 / 13

Çiçek esanslı parfümü sadece siz beğenmiyorsunuz

Çiçek esanslı parfümü sadece siz beğenmiyorsunuz
12 / 13

Dar bir elbiseyle bankta oturmak tam bir cesaret örneği

Dar bir elbiseyle bankta oturmak tam bir cesaret örneği
13 / 13

Kötü duruş: Sıcak havalarda en kötü düşman

Kötü duruş: Sıcak havalarda en kötü düşman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaz ayında kadınların yaşadığı sorunlar Astkhik Rakimova

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

Et beni nasıl düşer? İşte evde uygulayabileceğiniz tedavi yolları

Et beni nasıl düşer? İşte evde uygulayabileceğiniz tedavi yolları

Bu çizimler hiçbir kadına yabancı gelmeyecek

Bu çizimler hiçbir kadına yabancı gelmeyecek

Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır

Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır

Oyun oynamak bebeğin gelişimini nasıl etkiler?

Oyun oynamak bebeğin gelişimini nasıl etkiler?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayatı kaçıranlar imza gününde buluşuyor!

Hayatı kaçıranlar imza gününde buluşuyor!

Yeniden doğmuş gibi! Ağır Yaşamlar Programı sayesinde yüzlerce kilo verip dönüşüm yaşayanlar

Yeniden doğmuş gibi! Ağır Yaşamlar Programı sayesinde yüzlerce kilo verip dönüşüm yaşayanlar

Dudak şekline bakın, karakter analizi yapın

Dudak şekline bakın, karakter analizi yapın

Herkesin hayatına kimse karışamaz: Osuruktan tahrik olan fetişistler

Herkesin hayatına kimse karışamaz: Osuruktan tahrik olan fetişistler

47 yaşındaki anneanne 18 yaşındaki modellerle yarışıyor

47 yaşındaki anneanne 18 yaşındaki modellerle yarışıyor

Sokak ortasında tacize uğradı, tacizcisine verdiği dersle viral oldu

Sokak ortasında tacize uğradı, tacizcisine verdiği dersle viral oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.