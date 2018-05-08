Bu çizimler hiçbir kadına yabancı gelmeyecek

İşte yaz aylarında kadınların yaşadığı problemler
Yaz ayında kadın olmak sandığınız kadar kolay değil
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Şortla yürümeye çalışmak...
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Özel günlerde tatil yapmak!
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Tüm sandaletlerin ortak bir dezavantajı var
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Şortlar iki türdedir
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Rüzgarda etekle mücadele! Hayaller gerçekler
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Bacaklarınızdaki tüylerin hızla büyümesi
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Yaz aylarında makyaj mı? Unutun gitsin
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Tuvalete gidene kadar tulumum çok havalı görünüyordu
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Mayo üreticileri sanırız altın oranı bilmiyor!
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Yaz aylarında yüzük takmak bir ortaçağ işkencesine benziyor
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Çiçek esanslı parfümü sadece siz beğenmiyorsunuz
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Dar bir elbiseyle bankta oturmak tam bir cesaret örneği
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Kötü duruş: Sıcak havalarda en kötü düşman
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