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Bu Cumartesi ve Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan şehirler!

11.03.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Bu Cumartesi ve Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan şehirler!

1 Mart tarihi itibariyle kontrollü normalleşme kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı bazı illerde kademeli olarak kaldırılmıştı. Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda, 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 risk grubuna ayrıldı. İki haftada bir risk oranının güncelleneceği, Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasaklarının değişebileceği bilgisi aktarılmıştı.

Yapılan açıklamalarla beraber düşük ve orta riskli illerde Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalkarken, Pazar günleri yasakların devam edeceği belirtildi. Yeni risk haritasında, vaka sayılarına göre illerin risk dereceleri güncellendi.

TÜRKİYE RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ
Yapılan Kabine Toplantısında, illerin vaka sayı oranlarının her hafta güncelleneceğini ve illerin risk durumlarının değişmesine göre, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasaklarının da o illerde değişeceği bilgisi verilmişti. Yasakların kalkmasından sonra ise bazı illerde vaka sayılarında artış gözlemledi. Fahrettin Koca’nın açıkladığı yeni risk haritasına göre bazı illerin renklerindeki değişiklik ise korkuttu.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.
Buna göre;

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DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari

ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyon, Adana, Isparta, Eskişehir, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bolu, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman

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RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

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