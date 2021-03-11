Bu Cumartesi ve Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan şehirler!

Yapılan açıklamalarla beraber düşük ve orta riskli illerde Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalkarken, Pazar günleri yasakların devam edeceği belirtildi. Yeni risk haritasında, vaka sayılarına göre illerin risk dereceleri güncellendi.
TÜRKİYE RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ
Yapılan Kabine Toplantısında, illerin vaka sayı oranlarının her hafta güncelleneceğini ve illerin risk durumlarının değişmesine göre, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasaklarının da o illerde değişeceği bilgisi verilmişti. Yasakların kalkmasından sonra ise bazı illerde vaka sayılarında artış gözlemledi. Fahrettin Koca’nın açıkladığı yeni risk haritasına göre bazı illerin renklerindeki değişiklik ise korkuttu.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.
Buna göre;
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyon, Adana, Isparta, Eskişehir, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bolu, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.