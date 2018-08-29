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Bu da moda oldu! Ünlüler şimdi de vücutlarını modifiye ettiriyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

Modanın değişim hızına yetişmek mümkün değil. Fütüristik moda sergisi, vücut modifikasyon implantlarını aksesuar olarak kullanma fikrini tanıtarak bunu tamamen farklı seviyelere taşıdı. Kim Kardashian, Chrissy Teigen ve Tan France gibi ünlüler vücutlarına son derece gerçekçi, cilt aksesuarları yaptırıyor.

Bu da moda oldu! Ünlüler şimdi de vücutlarını modifiye ettiriyor

Geçtiğimiz hafta, ünlüler benzersiz bir moda trendini paylaştı: vücut modifikasyonu.

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Command PR adlı halkla ilişkiler şirketinin sahibi Simon Huck’ın sahibi olduğu moda markası ‘A.Human’ tarafından 5 - 30 Eylül tarihleri arasında New York City Fashion Week’te sergilenecek olan koleksiyon şimdiden konuşulmaya başladı.

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Bu modayı farklı kılan ise fütüristik (Kendi zamanına göre ileriyi öngörebilen, ilerici-modern çizgiler taşıyan) izler taşıyor olması. Uzaylılar, robotlar gibi daha fantastik öğelere dayanıyor. Yani aslında kişinin vücudunu fiziksel anlamda tam olarak kendini hissettiği şekilde göstermesini sağlıyor. Sanatsal parçalar kişinin anatomisinin bir parçası olarak görünüyor.

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Tabii ki bu akıma uyan ilk kişilerden biri Kim Kardashian oldu. Kim Kardashian’ın kolyesinin, deri altında olmasının dışında başka bir özelliği daha var: kalp ritmine göre kolyesinin ışıklarının yanıp sönmesi.

Moda trendine uyan diğer ünlüler arasında ise Chrissy Teigen, Tan France, Andreja Pejic var.

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Chrissy Teigen dekolte bölgesine melek kanatları, Tan France boynunun etrafında büyüyen dikenli kabuklar, model Andreja Pejic ise omzuna mavi uçlu bir çift boynuz yaptırdı.

@ahuman Pinnacle SS19 by Nicola Formichetti coming soon. ???? @louiebanksshoots #ahuman

Andreja Pejic (@andrejapejic)'in paylaştığı bir gönderi ()

Aksesuarlar kalıcı değil ama oldukça ürpertici görünüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
vücut modifikasyonu Simon Huck A.Human

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