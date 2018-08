Bu da moda oldu! Ünlüler şimdi de vücutlarını modifiye ettiriyor

Geçtiğimiz hafta, ünlüler benzersiz bir moda trendini paylaştı: vücut modifikasyonu.

Command PR adlı halkla ilişkiler şirketinin sahibi Simon Huck’ın sahibi olduğu moda markası ‘A.Human’ tarafından 5 - 30 Eylül tarihleri arasında New York City Fashion Week’te sergilenecek olan koleksiyon şimdiden konuşulmaya başladı.

Bu modayı farklı kılan ise fütüristik (Kendi zamanına göre ileriyi öngörebilen, ilerici-modern çizgiler taşıyan) izler taşıyor olması. Uzaylılar, robotlar gibi daha fantastik öğelere dayanıyor. Yani aslında kişinin vücudunu fiziksel anlamda tam olarak kendini hissettiği şekilde göstermesini sağlıyor. Sanatsal parçalar kişinin anatomisinin bir parçası olarak görünüyor.

Tabii ki bu akıma uyan ilk kişilerden biri Kim Kardashian oldu. Kim Kardashian’ın kolyesinin, deri altında olmasının dışında başka bir özelliği daha var: kalp ritmine göre kolyesinin ışıklarının yanıp sönmesi.

Say what?! @KimKardashian shows off “alien necklace implant” that lights up to the rhythm of her heartbeat. The temporary piece is part of an art experience called ‘A. Human’ founded by her friend @SimonHuck. pic.twitter.com/mTcA12khA9