Bu da oldu: Kovid-19 testi hack'lendi!

Kovid-19 testi, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yol açtığı ve Kovid-19 olarak adlandırılan bulaşıcı hastalığa yakalanıp yakalanmadığımızı öğrenmemizi sağlıyor. PCR testinin dışında, evde yapılabilen testler de bulunuyor. Şimdi ise evde yapılabilen bir Kovid-19 testi, hack'lenme haberiyle gündeme geldi.

KOVID-19 TESTİNDE GÜVENLİK SORUNU

The Sun'ın haberine göre, güvenlik araştırmacısı Ken Gannon, yurt dışındaki bir firmanın nazal sürüntü testinde bir güvenlik sorunu buldu ve bunu kullandı.

Gannon, Kovid-19 test cihazı ile uygulama arasındaki Bluetooth trafiğini engellemeyi ve değiştirmeyi başardı. Güvenlik araştırmacısı uygulamada görünmeden önce sonucu değiştirebildi.

Hack'in yapılması ise kolay değildi. Test cihazının verilerine erişmek ve bunları analiz etmek gerekiyordu.

Gannon daha sonra sahte bir pozitif sonuç için hangi verilere ihtiyaç duyduğunu öğrendi. Negatif bir sonucu pozitife çeviren kodlar yazdı.

KOVID-19 TESTİNİNİN SONUCUNU DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra yanlış sonuçlar kendisine e-posta ile gönderildi.

Gannon, The Verge'e hedefinin "ortalama bir insanın" sahte bir pozitif/negatif Kovid-19 testi yapıp yapamayacağını görmek olduğunu söyledi.

Teknik olarak, bir bilgisayar korsanı seyahat etmek için bunun gibi hack'lenmiş bir testi kullanabilirdi.

Test cihazının arkasındaki şirketin güvenlik sorununun düzelttiği aktarılırken, şimdi bir "doğrulama portalı" üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

