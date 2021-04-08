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'Bu geceyi atlatamaz' denildi, 3 yıl sonra normal hayatına döndü

08.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler'in başkenti Cardiff'te yaşayan genç kadın, doktorların ''Bir daha yürüyemez, konuşamaz hatta bu geceyi atlatamaz'' demesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Şimdilerde 21 yaşında olan genç kadın, olağanüstü iyileşmesinin hikayesinin binlerce kişiye ilham olmasını umuyor.

'Bu geceyi atlatamaz' denildi, 3 yıl sonra normal hayatına döndü

Ellie Dunkerton 18 yaşındayken beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ailesine, ''Bir daha yürüyemez, konuşamaz hatta bu geceyi atlatamaz'' denildi.

Ellie, beyindeki arterleri ve damarları birbirine bağlayan anormal kan damarlarından oluşan bir beyin arteriyovenöz malformasyonundan (AVM) muzdaripti. İki gün sonra, genç kadın komadan uyandı ve olasılıklara daha da fazla meydan okumaya kararlıydı.

Şimdi 21 yaşında olan Ellie, olağanüstü iyileşmesinden ve hikayesinin başkalarına nasıl yardımcı olacağını umduğundan bahsediyor ve yaşadığı 'ölümcül' durumdan şöyle bahsediyor: ''18 Nisan 2017'de büyük bir beyin kanaması geçirdim. Annemle konuştuğumu hatırlıyorum ve bayıldım, sonra konuşmam kesildi, yüzüm ve vücudum düşerken küçük bir felç geçirdim. Hastaneye kaldırıldım ve komaya girdim. Ne olduğunu hatırlayamıyorum, bu yüzden annem yaşadıklarımı bir kağıda yazdı. Konuşamıyor, yemek yiyemiyor ve yürüyemiyordum.

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Beynimdeki hastalık nedeniyle sağ tarafım felç oldu. Ama üç haftadan kısa bir süre içinde konuşmaya ve yemek yemeye başladım, ardından yeniden düzgün bir şekilde yürümeyi ve konuşmayı öğrenmek için yoğun tedavi için rehabilitasyon hastanesine gittim. Hala tekerlekli sandalyeye bağımlıyım ama bana öleceğimi söylediler. Daha fazla kanama riskiyle karşı karşıya kaldım ve Aralık 2019'da radyoterapi aldım. Bunun iki yıl sonrasına kadar işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum ama iki yıl boyunca altı ayda bir tarama yaptırmaya devam edeceğim.

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''BÜTÜN BEYNİM KANLA KAPLIYDI''

Bütün beynim kanla kaplıydı, komadayken tek hatırladığım, sanki biri beni boğuyormuş ve bayılmışım gibiydi. Bacaklarım yüzünden o kadar acı çekiyordum ki, sağ tarafımı hareket ettiremedim, doktorlara bana ne olduğunu soramadım çünkü konuşamıyordum. Ben bu hastalıkla doğmuşum ama beyin kanaması geçirene kadar bunu bilmiyorduk. Her neyse işte şimdi buradayım.''

Genç kadın şimdi başkalarına umut olmak istiyor ve ''Zor ama eğer aklını verirsen bir şeylerin üstesinden gelmenin mümkün olduğunu bilin. Her zaman benden daha kötü durumda biri vardır, her zaman her şeyin bir nedeni olduğunu bilmelisiniz. Siz yaşama tutunmaya bakın'' diye ekliyor.

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