'Bu geceyi atlatamaz' denildi, 3 yıl sonra normal hayatına döndü

''BÜTÜN BEYNİM KANLA KAPLIYDI''

Bütün beynim kanla kaplıydı, komadayken tek hatırladığım, sanki biri beni boğuyormuş ve bayılmışım gibiydi. Bacaklarım yüzünden o kadar acı çekiyordum ki, sağ tarafımı hareket ettiremedim, doktorlara bana ne olduğunu soramadım çünkü konuşamıyordum. Ben bu hastalıkla doğmuşum ama beyin kanaması geçirene kadar bunu bilmiyorduk. Her neyse işte şimdi buradayım.''

Genç kadın şimdi başkalarına umut olmak istiyor ve ''Zor ama eğer aklını verirsen bir şeylerin üstesinden gelmenin mümkün olduğunu bilin. Her zaman benden daha kötü durumda biri vardır, her zaman her şeyin bir nedeni olduğunu bilmelisiniz. Siz yaşama tutunmaya bakın'' diye ekliyor.