HABER

Bu görüntü akşam saatlerinde çekildi! ABD'den YPG'ye 80 TIR'lık destek!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2019 23:53 | Son Güncelleme

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgeye, lojistik malzeme sevk etti.

Bu görüntü akşam saatlerinde çekildi! ABD'den YPG'ye 80 TIR'lık destek!

Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 TIR'lık konvoy, saat 21.00 sularında Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti.

YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği TIR sayısı 600'e yaklaştı.

Son dakika! Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidiSon dakika! Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce TIR dolusu silah göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı. (AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD YPG PKK Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri: Türkleri durdurmayacağız

ABD Dışişleri: Türkleri durdurmayacağız

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

'Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız'

'Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız'

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan kafaları karıştıran açıklama: Türkiye'nin üzerinde çok fazla baskı var

Trump'tan önce tehdit sonra destek!

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 13 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz'de facia! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

Trump'tan 'Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk' paylaşımı

Trump'tan 'Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk' paylaşımı

Son dakika! Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye 'yaptırım' tehdidi

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye 'yaptırım' tehdidi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.