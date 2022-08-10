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Bu görüntüden kurtulmanın yolu çok basit! Saçta kepek neden olur, nasıl geçer?

10.08.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç çok daha bakımlı ve sağlıklı gözükmeyi sağlıyor. Bu nedenle saçların bakımını aksatmamak önem taşıyor. Saçların her zaman temiz ve bakımlı olması gerekiyor. Ancak kuru kafa derisi, kepek kötü bir görüntüye ve kaşıntıya neden olabiliyor. Saçınızdaki kepeğin geçmesi için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

Bu görüntüden kurtulmanın yolu çok basit! Saçta kepek neden olur, nasıl geçer?

Saç hem kadınlar hem erkekler tarafından oldukça önemseniyor. Saçların temiz ve bakımlı görünmesi tüm görünüşü değiştiriyor. Ancak bazı nedenlere bağlı olarak kafa derisinde kuruma ve saçta kepek oluşması meydana gelebiliyor. Bu sorunun göz ardı edilmesi saç dökülmesine yol açabiliyor. Saçta oluşan istenmeyen durumların nedenleri öğrenerek saçınızdaki kuruluktan ve kepekten kurtulabilirsiniz. Geçmeyen saç kepekleri için doktora başvurabilirsiniz.

SAÇTA KEPEK NEDEN OLUR?

  • Saçların az taranması ya da fırçalanması
  • Saç derisinde mantar oluşumu
  • Saçları çok az veya çok fazla yıkamak
  • Aşırı kimyasal içeren jöle, saç spreyi, köpük ve saç şekillendirici kullanmak
  • Yaş ve cinsiyet faktörleri. Ergenlikte kepek daha sık görülür
  • Stres ve anksiyete
  • Çinko, B vitamini ve bazı yağ türlerinin eksikliği
  • Kuru ciltler
  • Soğuk hava
  • Sedef hastalığı, egzama gibi cilt hastalıkları
  • Parkinson hastalığı ve nörolojik hastalıklar
  • HIV virüsü ve zayıf bağışıklık sistemi

Yeni Proje (57)

KEPEK NASIL GEÇER?

1 çay bardağı suyu bir çay bardağı suyu karıştırın. Bu karışımı duş almadan önce saç diplerinize dökerek şampuanlamış gibi saç diplerini ovalayın. Sirkeli su karışımı saç diplerinde 3-4 dakika bekletin. Daha sonra saçlarınızda sirkenin kokmaması için şampuanlayıp bol duru su ile durulayın. İsterseniz şampuan kullanmadan direk durulayıp çıkabilirsiniz fakat sonradan sirke kokusu olabilir. Saç diplerini ve kafa derinizdeki kepekten kurtulana kadar her gün bu sirkeli karışımla saçlarınızı yıkamaya devam edin. Bu kür sayesinde saç diplerini kepekten arınmış ve saçlarınız parlaklık kazanmış olacaktır. Saçlarınız uzun ise su miktarını ve su miktarını artırabilirsiniz. Çok kısa saçlarınız varsa bu ölçüyü yarı yarıya kullanın.

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