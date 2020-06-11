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Bu güncellemeyi mutlaka yüklemelisiniz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Microsoft, Windows 10 için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Windows 10 2004 güncellemesini indirme sunan Microsoft, bu sürümde bir takım sorunlar yaşamıştı.

Bu güncellemeyi mutlaka yüklemelisiniz

Yazılım devi hem bu sorunları çözmek hem de güvenlik açıklarını kapatmak için Windows 10 Haziran güvenlik güncellemesi ile bugün karşımıza çıktı.

MİCROSOFT AÇIKLARI KAPATTI

Toplamda 129 adet güvenlik açığını kapatan Microsoft, bu açıklardan 11’nin kritik açık 118’inin ise önemli güvenlik açığı olduğunu belirtiyor. Güncellemeyi Başlangıç düğmesini seçip Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update bölümünden yükleyebilirsiniz.

Bu güncelleme ile kapatılan güvenlik açıklarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • VBScript motorunu etkileyen kritik hatalar
  • Saldırganların kişisel bilgisayarınıza kolaylıkla erişmesini sağlayan sistem açığı
  • Microsoft Office’te keşfedilen hatalar ve güvenlik açıkları
  • Server Message Block 3.1.1 açığı
  • Microsoft Edge tarayıcısında bulunan önemli güvenlik açığı
  • Bilgisayara uzaktan erişilmesine sebep olan sistem açığı

Microsoft’un yayınladığı bu güncellemeyi mutlaka yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Bu tip güvenlik açıklarını kapatan güncellemeler direkt olarak sistemi hedef aldığından genellikle sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Windows 10’un bu yıl içerisinde büyük çaplı güncelleme alması beklenmiyor. Ancak 2020’nin sonlarına doğru Microsoft yine küçük çaplı yenilikleri Windows 10 kullanıcılarına sunacaktır. Güncellemeler yayınlandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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