Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte illerin koronavirüs risk haritası

Türkiye genelinde Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının hangi illerde olduğunu merak ediyor. Peki güncel koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? İŞTE İLLERİN KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında düşük riskli ve orta riskli grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi yine 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak ve Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de sonlanacak şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk içeren yani kırmızı grupta yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ise, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'de sonlanacak şekilde uygulanacak.