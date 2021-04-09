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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte illerin koronavirüs risk haritası

09.04.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 önlemleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Vatandaşlar büyük bir merakla sokağa çıkma yasaklarının hangi illerde olduğunu sorguluyor. Peki koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte illerin risk haritası...

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte illerin koronavirüs risk haritası

Türkiye genelinde Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının hangi illerde olduğunu merak ediyor. Peki güncel koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında düşük riskli ve orta riskli grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi yine 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak ve Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de sonlanacak şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk içeren yani kırmızı grupta yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ise, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'de sonlanacak şekilde uygulanacak.

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