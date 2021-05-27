Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 29 - 30 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri…

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, tam kapanma sürecinden önceki dönemde geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamaları az da olsa genişletildi. Buna göre hafta içi sokağa çıkma saatleri 05:00 – 21:00 olarak yeniden düzenlendi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmadığı ise merak konusu oldu.

29 – 30 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” genelgesinde yer alan bilgilere göre, açıklanan kurallar 1 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. Bu kapsamda 29 – 30 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü kesintisiz bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Genelgede, "Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda bu hafta sonu, tüm Türkiye genelinde kesintisiz bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



