Bu hastalık kadınların gizledikleri korkulu rüyası! Bağırsak florası ve vajinada yaşar: Candida mantarı nedir?

Kadınların sıkça karşılaştığı, ancak genellikle gizli kalmaya çalışan bir sağlık sorunu olan Candida mantarı, bağışıklık sistemi zayıfladığında vücutta hızla yayılabilen bir enfeksiyon türüdür. Uzmanlar, Candida mantarından korunmak veya hızla kurtulmak için uygulanacak diyetin önemine dikkat çekiyor. Vücudun bağışıklık direnci düştüğünde ortaya çıkan bu mantarın, doğru beslenme yöntemleriyle baskı altına alınabileceği ve kısa sürede tedavi edilebileceği belirtiliyor.

CANDİDA MANTARI NEDİR?

Candida mantarı, genellikle vücutta doğal olarak bulunan bir mantar türüdür. Ancak bağışıklık sistemi zayıfladığında veya dengesiz bir yaşam tarzı sonucu bu mantar aşırı çoğalarak enfeksiyonlara yol açabilir. En yaygın görülen türü Candida albicans olup, genellikle vajinal enfeksiyonlar, ağızda pamukçuk, ciltte kaşıntı ve sindirim problemleri gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzmanlar, Candida mantarının aşırı büyümesini engellemek için sağlıklı bir beslenme düzeni ve bağışıklık sistemini güçlendirecek yaşam tarzı öneriyor.

CANDİDA MANTARININ BELİRTİLERİ NEDİR?

Candida mantarının belirtilerine de değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, "Candida'nın belirtileri arasında da sabah uyandığımızda dilimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer dilimizin üzerinde beyaz bir tabaka varsa kendimizi her gün yorgun hissediyorsak, aynı zamanda vajinal kaşıntımız var ve sık idrar yolu enfeksiyonu geçiyorsak, gece uyuduğumuz zaman ise ağız bölgemizde salya akması oluyorsa, sürekli tatlı ve karbonhidrat yeme ihtiyacı varsa evet sizde de Candida olabilir" dedi.

Kadınların aslında korkulu ve gizli rüyası Candida mantarının, bağışıklık sisteminin düştüğü zaman ortaya çıkan bir mantar türü olduğu belirtildi.

"BAĞIRSAK FLORASI VE VAJİNADA YAŞAR"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı, "Daha çok bağırsak florası ve vajinada yaşar. Öncelikle bu hastalığı kadın doğum doktorlarımız tanısını verir. Biz fonksiyonel tıp diyetisyeni olarak beslenmesini oluşturuyoruz. Candida'yı en çok besleyen besinler şeker ve şekerli gıdalar, alkol, gluten içeren ya da içermeyen tüm tahıl grupları, süt ve süt ürünleri ve kuru baklagiller. Bizler Candida'yı öldürebilmemiz için onu aç bırakmamız gerekiyor. Aç bırakmamız için de biraz önce söylediğimiz besinleri kesmemiz gerekiyor. Bunları kesip aynı zamanda Candida'nın sevmediği ve bizim için iyi olan besinlerimiz var. Bunların başında da avakoda geliyor. Kekik yağı, Hindistan cevizi ve yağını ilave etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda soğan, sarımsak, üzüm çekirdeği ekstresi, greyfurt çekirdeği ekstresi Candida'ya iyi gelen besinler arasında" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır