KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık
  4. Bu hastalık nadir görülüyor! Adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye başvurdu 'Ohvira Sendromu' çıktı: Çift rahim ve tek böbrek...

Bu hastalık nadir görülüyor! Adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye başvurdu 'Ohvira Sendromu' çıktı: Çift rahim ve tek böbrek...

26.03.2025 16:12
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

İçerik devam ediyor
26.03.2025 16:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, oldukça nadir bir hastalık olan 'Ohvira Sendromu'na yakalanan 13 yaşındaki bir hastayı başarılı bir şekilde tedavi etti. Adet düzensizliği şikâyetiyle hastaneye başvuran küçük hasta, yapılan detaylı incelemeler sonucunda, çift rahim, tek böbrek ve vajinal perde kapalılığı gibi bir dizi anomalilikle seyreden bu sendromla karşı karşıya olduğu belirlendi.

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, nadir görülen ‘Ohvira Sendromu’na sahip 13 yaşındaki bir hastayı başarıyla tedavi etti. Hasta, adet düzensizliği şikâyetiyle polikliniğe başvurdu ve yapılan detaylı incelemeler sonucunda, çift rahim, tek böbrek ve vajinal perde kapalılığı gibi bileşenleri içeren bu nadir sendrom teşhis edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Odabaşı, "Hastamız 13 yaşında bir kız çocuğuydu ve adet düzensizliği şikâyetiyle çocuk endokrin polikliniğine başvurmuştu. Yapılan tetkiklerde, hastada yumurtalıklarında bir kist olduğu belirtilmişti" dedi.

AW420442_02

"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR SENDROM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Odabaşı, "Hastamız 13 yaşında kız hastaydı. Çocuk endokrin polikliniğine adet düzensizliğiyle başvurmuştu. Oradaki tetkiklerinde hastada yumurtalıklarında bir kist olduğu söylenmişti. Hastanın çift rahimli ve tek böbrekli olması ve böyle bir kistik yapının beraber olması bize Ohvira Sendromu'nu düşündürdü. Çok nadir görülen bir sendrom. Toplumda ortalama 20-25 bin de bir görülen bir sendrom. Tedavi etmek kadar tanı koymak da tecrübe gerektiren bir hastalık. Hastanın gerekli tetkiklerinden sonra Ohvira Sendromu olduğunun kararını verdik. Biz hastamızı kapalı ameliyatla önündeki perdeyi açmış bulunduk. Hastamız da sağlığına kavuştu. Gerçekten bunlar fark edilmediğinde ilerleyen dönemlerde ciddi ağrılı adet görme, çocuk sahibi olamama gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Ama bunu erken fark edip hastayı da sağlığına kavuşturmak bizim için mutluluk verici bir durum" ifadelerini kullandı.

AW420442_03

"ADET DÖNEMİNDE RAHİMDE BİRİKEN KAN ŞİDDETLİ AĞRIYA NEDEN OLUR"

Ohvira Sendromu, kız çocuklarında genellikle adet görmeye başlayana kadar belirti vermiyor. Ancak adet döneminde, rahimde biriken kan şiddetli ağrıya neden olabiliyor. Bu nedenle, adet düzensizliği ve kronik karın ağrısı şikayeti olan genç kızların detaylı değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Hastanın ameliyattan 15 gün sonra yapılan kontrollerinde tamamen sağlığına kavuştuğu bildirildi.

AW420442_01

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Vajinismus kabusu! Uzmandan tavsiyelerVajinismus kabusu! Uzmandan tavsiyeler
Riskli gebelik yaşamayın! Uzmanlar uyardı...Riskli gebelik yaşamayın! Uzmanlar uyardı...
Anahtar Kelimeler:
adet ağrısı Rahim adet düzensizliği adet sancısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.