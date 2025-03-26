Bu hastalık nadir görülüyor! Adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye başvurdu 'Ohvira Sendromu' çıktı: Çift rahim ve tek böbrek...

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, nadir görülen ‘Ohvira Sendromu’na sahip 13 yaşındaki bir hastayı başarıyla tedavi etti. Hasta, adet düzensizliği şikâyetiyle polikliniğe başvurdu ve yapılan detaylı incelemeler sonucunda, çift rahim, tek böbrek ve vajinal perde kapalılığı gibi bileşenleri içeren bu nadir sendrom teşhis edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Odabaşı, "Hastamız 13 yaşında bir kız çocuğuydu ve adet düzensizliği şikâyetiyle çocuk endokrin polikliniğine başvurmuştu. Yapılan tetkiklerde, hastada yumurtalıklarında bir kist olduğu belirtilmişti" dedi.

"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR SENDROM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Odabaşı, "Hastamız 13 yaşında kız hastaydı. Çocuk endokrin polikliniğine adet düzensizliğiyle başvurmuştu. Oradaki tetkiklerinde hastada yumurtalıklarında bir kist olduğu söylenmişti. Hastanın çift rahimli ve tek böbrekli olması ve böyle bir kistik yapının beraber olması bize Ohvira Sendromu'nu düşündürdü. Çok nadir görülen bir sendrom. Toplumda ortalama 20-25 bin de bir görülen bir sendrom. Tedavi etmek kadar tanı koymak da tecrübe gerektiren bir hastalık. Hastanın gerekli tetkiklerinden sonra Ohvira Sendromu olduğunun kararını verdik. Biz hastamızı kapalı ameliyatla önündeki perdeyi açmış bulunduk. Hastamız da sağlığına kavuştu. Gerçekten bunlar fark edilmediğinde ilerleyen dönemlerde ciddi ağrılı adet görme, çocuk sahibi olamama gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Ama bunu erken fark edip hastayı da sağlığına kavuşturmak bizim için mutluluk verici bir durum" ifadelerini kullandı.

"ADET DÖNEMİNDE RAHİMDE BİRİKEN KAN ŞİDDETLİ AĞRIYA NEDEN OLUR"

Ohvira Sendromu, kız çocuklarında genellikle adet görmeye başlayana kadar belirti vermiyor. Ancak adet döneminde, rahimde biriken kan şiddetli ağrıya neden olabiliyor. Bu nedenle, adet düzensizliği ve kronik karın ağrısı şikayeti olan genç kızların detaylı değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Hastanın ameliyattan 15 gün sonra yapılan kontrollerinde tamamen sağlığına kavuştuğu bildirildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır