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Bu hatayı yapıyorsanız dikkat! O yiyecekler yeniden ısıtıldığında zehre dönüşüyor

22.12.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar bazı yiyeceklerin yeniden ısıtıldıkları takdirde zararlı olabileceğini vurguladı. Evde hazırlanan yemekleri israf etmek yerine buzdolabına kaldırmak ve ısıtarak yeniden yemek son derece pratiktir. Ama bu her yiyecek için geçerli değil. Sağlığınızdan olmak istemiyorsanız bunlara dikkat edin. İşte detaylar...

Bu hatayı yapıyorsanız dikkat! O yiyecekler yeniden ısıtıldığında zehre dönüşüyor

Ev hanımları için en büyük sorunlardan biri de yemek konusudur. Bu nedenle yemeklerini toplu yapan birçok vatandaş kalan yiyecekleri farklı günlere bölüp tekrardan ısıtarak yemeyi tercih ediyor. Fakat uzmanlar bunun sağlık açısından sakıncalı olabileceğini söylüyor. Bu yiyecekleri asla ısıtmayın...

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PATATES

Avustralya'da diyetisyen olan Kim Lindsay, hastalanmak istemiyorsanız ısıtmaktan kaçınmak isteyebileceğiniz riskli gıdaları açıkladı.

Kim'e göre patatesleri yeniden ısıtmanız hastalanma riskinizi arttırabilir. Tıpkı pirinç gibi, tehlike nişastalı lifi oda sıcaklığında saklamaktan kaynaklanır: bunu iki saatten fazla saklamak Clostridium botulinum'un büyümesine yol açabilir.

Bu bakteri tarafından üretilen ölümcül toksinler, beyne, sinirlere ve omuriliğe saldırabilen ve felce neden olabilen botulizm adı verilen nadir fakat yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. NHS, bakterilerin oksijenden yoksun bırakıldığında toksinlere neden olan botulizm ürettiğini, bu nedenle gıda kaynaklı botulizmin genellikle kapalı kutu veya şişelerdeki maddelerden kaynaklandığını söyledi.

Patates söz konusu olduğunda Kim, Clostridium botulinum'un yetiştikleri topraktan geleceğini açıkladı. Patatesleri folyoda pişirmek botulizm riskini artırabilir çünkü malzeme oksijeni keser ve patateste bakteri üremesini teşvik edebilir. Kim, patatesleri süt, tereyağı ve krema gibi çabuk bozulan malzemelerle ezmenin, onları yeniden ısıtırsanız hasta olma riskinizi artırabileceğini söyledi. Yine püreyi oda sıcaklığında iki saatten fazla tutmamanızı tavsiye etti ve buhar çıkana kadar ısıtmanız gerektiğini söyledi.

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PİRİNÇ

Pirinç, sık sık yeniden ısıtmamamız söylenen bir yiyecektir. Ancak buna karşı neden uyarıldığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Daily Mail'e konuşan Kim, "Pirinç büyük bir risk. Bu gıda ısıya dayanıklı, bu yüzden onları ısıttığınızda bile zararlı patojenlere neden olabilirler." Pişmemiş tahıllar, pişirme işlemi sırasında her zaman öldürülmeyen Bacillus cereus adlı bir bakteri içerebilir. Bu, gıda zehirlenmesine neden olabilir. NHS'ye göre Bacillus cereus sporları, oda sıcaklığında bekletilen pirinçte büyüyebilir. Bunlar çoğalır ve kusmaya veya ishale neden olan toksinler üretebilir.

NHS, pirinci oda sıcaklığında ne kadar uzun süre bırakırsanız, zehirli maddelerin gelişme olasılığının o kadar yüksek olduğunu belirtiyor. Hastalanmamak için, pirincinizi olabildiğince çabuk - ideal olarak piştikten sonraki bir saat içinde - soğutmalı ve yemeden önce buzdolabında bir günden fazla bekletmemelisiniz. Yeniden ısıtmayı seçerseniz, buharının tamamen sıcak olduğundan emin olmalısınız.

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YUMURTA

Kim'in yeniden ısıtmak için riskli yiyecekler listesinde dördüncüsü yumurtaydı. Kahvaltılık yiyecekler, ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma gibi her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilen salmonella bakterisini taşıyabilir. Kim, 40 ila 165 derece Fahrenheit (4C ila 74C) arasındaki sıcaklıklarda saklanan yumurtaların 'tehlikeli bölge' olduğunu söylüyor.

"Patojenler, bu sıcaklıkta olduklarında daha hızlı büyüyebilirler. Bir gıdada daha fazla patojen ve daha fazla zararlı bakteri varsa, o zaman onu yediğimizde gıda zehirlenmesi riski artar" dedi.

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ISPANAK

Ispanak gibi yeşillikleri uygun şekilde yeniden ısıtmamak , ateş, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı ve hatta nöbetlerle sonuçlanan ciddi bir enfeksiyon olan listeriosis'e neden olabilir. Hastalığa, gıda maddelerinde oyalanabilen bakteri listeria neden olur.

Kim'e göre hazır salatalar ve mağazadan satın alınan yeşillikler listeria taşıma eğilimindedir. NHS, pastörize edilmemiş sütten yapılan süt ürünlerinin, camembert ve brie gibi peynirlerin yanı sıra dilimlenmiş etlerin sizi listeriosis riskine sokabileceğini ekledi.

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