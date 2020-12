Bu hediyeden uzak durun! Kadınlar artık bu yılbaşı hediyesini istemiyor

Kadınlar kuşkusuz takı takmaya ve hediye olarak takı almaya bayılıyor ancak, atlanmaması gereken şey o takının şekli. Kadınlar artık kalp şeklinde takı istemiyor.

Tipik olarak aşkı ve sevgiyi simgeleyen kalp şeklindeki takılar yaş aldıkça artık o kadar da sevimli gelmiyor.

Her yerdeki erkek arkadaşlara ve kocalara bir uyarı olarak, bir kadın erkeklerin bu şekilden uzak durmalarını tavsiye eden bir tweet attı. Kadın söz konusu yazıda, 'kız arkadaşın kalp şeklinde takılar istemiyor, söz veriyorum. Bunu okuyor ve hala kalp şeklinde bir şey istediğini düşünüyorsanız, çirkin olmayan bir şey bulmanıza yardım etmeye hazırım. Bu, kadın arkadaşlarıma hizmet edişimdir' dedi.

Your girlfriend doesn’t want heart shaped jewelry, I promise you. If you read this and still think she wants something heart shaped, I am willing to help you find something that isn’t ugly. This is my act of service to my fellow women.