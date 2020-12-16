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Bu hediyeden uzak durun! Kadınlar artık bu yılbaşı hediyesini istemiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar, bu yılbaşında almak istemedikleri hediyeyi açıkladı. Daha önce satın aldıysanız, değiştirmek için hala zamanınız var.

Bu hediyeden uzak durun! Kadınlar artık bu yılbaşı hediyesini istemiyor

Kadınlar kuşkusuz takı takmaya ve hediye olarak takı almaya bayılıyor ancak, atlanmaması gereken şey o takının şekli. Kadınlar artık kalp şeklinde takı istemiyor.

Tipik olarak aşkı ve sevgiyi simgeleyen kalp şeklindeki takılar yaş aldıkça artık o kadar da sevimli gelmiyor.

'KALP ŞEKLİNDEN UZAK DURUN'

Her yerdeki erkek arkadaşlara ve kocalara bir uyarı olarak, bir kadın erkeklerin bu şekilden uzak durmalarını tavsiye eden bir tweet attı. Kadın söz konusu yazıda, 'kız arkadaşın kalp şeklinde takılar istemiyor, söz veriyorum. Bunu okuyor ve hala kalp şeklinde bir şey istediğini düşünüyorsanız, çirkin olmayan bir şey bulmanıza yardım etmeye hazırım. Bu, kadın arkadaşlarıma hizmet edişimdir' dedi.

Gönderi 439 binden fazla beğeni topladıktan sonra, şekil birçok kadın tarafından 'eski' ve 'çocukça' bulundu.

Kadınlar, kalp şeklinde bir kolyenin, yüzüğün veya küpenin artık moda olmadığı konusunda hemfikirdi.

KADINLAR DESTEK TWEETLERİ ATTI

Tweet'le ilgili yorum yapan bir kadın, 'Kalp şeklindeki yüzükler bana, beş yaşındayken prenses giydirme setleriyle gelen oyun takılarını hatırlatıyor' dedi. Bir başkası, 'kalp şeklindeki tüm mücevherlerden nefret ediyorum' dedi.

Bu kadın ise şöyle yazdı: 'kocam bugün bana kalp şeklinde bir kolye verseydi, gerçekten kafam karışırdı. Çünkü, en derin dileklerime rağmen artık genç değilim.'

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