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Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2019 21:28 | Son Güncelleme

Politico gazetesi, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürdü. ABD’deki İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Elad Strohmayer yaptığı açıklamada İsrail'in bahsi geçen cihazları yerleştirmediğini belirterek, “Bu iddialar kesinlikle saçma. İsrail, ABD’de casusluk yapmıyor” dedi.

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Amerikan Politico gazetesinin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington'da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu cihazların, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü.

TEPKİ YOK

Trump yönetiminin bu konuda İsrail'e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump'ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenlikli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi.

Haberde, 2018'de İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazların bir kısmının tespit edildiği ileri sürüldü.

İSRAİL AJANI İZİ

Politico'ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı.

Yetkili, "Bundan İsrail'in sorumlu olduğu oldukça açıktı." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

İddiaların ABD basınında geniş yer almasının üzerine ABD’deki İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Elad Strohmayer konuya ilişkin açıklamada bulundu. Strohmayer, İsrail'in bahsi geçen cihazları yerleştirmediğini belirterek, “Bu iddialar kesinlikle saçma. İsrail, ABD’de casusluk yapmıyor” dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump israil Beyaz Saray

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