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Bu iddia gündemi sarsacak: Eldiveni getir ameliyat ol!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Dolardaki dalgalanma nedeniyle hastanelerde ameliyat malzemesi sıkıntısı yaşandığına dair haberlere bir yenisi daha eklendi. Birgün'ün iddiasına göre, Farabi Hastanesi’nde ameliyat olacak hastaların yakınlarından solunum devresi ve eldiven isteniyor.

Bu iddia gündemi sarsacak: Eldiveni getir ameliyat ol!

Dolar kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle ameliyatların aksadığı haberleri Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlanırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yaşandığı iddia edilen olay gündeme bomba gibi düştü.

Birgün'ün haberinde, ameliyat olacak hastaların yakınlarından solunum devresi ve eldiven istendiği iddia edildi.

İddiaya göre, hasta yakınları medikal firmalara yönlendiriliyor ve ameliyatı yapabilmek için solunum devresi ile eldiven isteniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimliği'nden iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

HASTANELERİN DURUMU İÇLER ACISI

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya konuya ilişkin soru üzerine “AK Parti Hükümeti sağlık alanında ‘devrim’ yaptığını iddia etse de insanlar parası kadar sağlık hizmeti alabiliyor” dedi. Ödenek sıkıntısı nedeniyle üniversite hastanelerinin çok ciddi bir kriz yaşadığına değinen Kaya, şunları söyledi: “Üniversite hastanelerinde medikal cihazların yıllık bakımları dahi yapılamıyor. Farabi Hastanesi’ni en son ziyaret ettiğimde onkoloji bölümünün asansörlerin ‘kırmızı etiketli’ olması dikkatimi çekti. Bu asansörlerin kullanılmaması gerektiğine ilişkin yetkililerle görüştüğümde, asansörlerin bakımı yaptıracak para olmadığı söylendi. Üniversite hastanelerinin durumu içler acısı.”

Birçok hastanede ameliyatların yapılamadığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 10 cerrahi bölüm başkanlığına giden yazıda, ‘hayati öneme haiz işlemler’ dışındakilerin ertelenmesi istenmişti. Hastane yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
ameliyat ekonomi farabi hastanesi Karadeniz Teknik Üniversitesi eldiven

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
dünya kadar firma var hiç mi insaflı bir firma çıkıp bedava yapmıyor..İnsan sağlığı bu iş...Ak partiye oy vermekle kurtuluşa çıkmazlar ...Zekat sayılır bu iş bence...
Doktorlar parasını alıyor ya sen ona bak hastane batsa da problem olmaz
inanmak istemiyorum doğruysa durum çok vahim...
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