HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

08.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Küresel bir araştırmada iltihaplı romatizma tedavisi için kullanılan sarilumab ve tocilizumabın yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs (Covid-19) hastalarının ölüm riskini yüzde 24 azalttığı ortaya konuldu. İlaçların kullanımı ile her 12 ağır hastadan birinin hayatının kurtarıldığı açıklayan araştırmacılar, aynı zamanda yoğun bakımda kalma süresinin 7-10 azaldığını açıkladı.

Bilim insanları, iltihaplı romatizmayı (romatoid artriti) tedavi etmek için kullanılan iki ilacın yoğun bakımda tedavi gören her 12 hastadan birinin hayatını kurtardığını açıkladı. Bununla birlikte araştırmacılar, “sarilumab”ın sadece hayat kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda hastaların yoğun bakımda geçirdikleri süreyi kısalttığını ifade etti.

SİTOKİN FIRTINASINI ÖNLEYEN İÇERİĞE SAHİPLER

Hem tocilizumab hem de sarilumab, bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan sitokin fıtınasına proteinlerin etkisini azaltan IL-6 inhibitörleri içeriyor.

Çalışmanın sonuçları, dünya çapında 15 ülkede 3 bin 900'den fazla Covid-19 hastasını içeren Remap-Cap olarak bilinen bir klinik araştırmadan geliyor. En son çalışma, yoğun bakımda bulunan ve yaşamsal desteğe ihtiyaç duyan yetişkin Covid-19 hastalarındaki tocilizumab ve sarilumabın etkilerine baktı.

Araştırmacılar, iltihaplı romatizma ilaçlarıyla tedavi edilen Covid-19 hastalarını 21 gün boyunca izledi. Altı ülkeden 792 hastanın verileri, tocilizumab ve sarilumabın ölüm riskini ortalama olarak yüzde 24 oranında azalttığını ortaya koydu.

Bilim insanları, yoğun bakımdaki ölüm oranlarının standart bakım verilen hastalarda yüzde 35,8 (142/397) iken, sadece tocilizumab verilenlerde yüzde 28 (98/350) ve sadece sarilumab verilenlerde yüzde 22,2 (10/45) olarak açıkladı. İki ilacın sonuçları birleştirildiğinde ise standart bakıma sahip olan gruba kıyasla yüzde 27,3 (108/395) hastane ölüm oranı ve yüzde 24 görece azalma görüldü.

Çalışmanın baş araştırmacılarından biri olan "Imperial College London’dan Profesör Anthony Gordon“ 12 hastayı tedavi edin ve bir hayat kurtarın. Bu büyük bir etki" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIM SÜRESİNİ 7-10 GÜN ARASINDA KISALTTI

Diğer taraftan bilim insanları, tocilizumab veya sarilumab verilenlerin daha hızlı iyileştiğini ve yoğun bakımı, standart bakıma sahip olanlara göre yaklaşık yedi ile 10 gün önce bıraktığını buldu.

Remap-Cap denemesinin yoğun bakım danışmanı ve Avrupalı koordinasyon araştırmacısı Dr. Lennie Derde, pandeminin dünya çapındaki etkisi göz önüne alındığında, sonuçların oldukça önemli olduğunu ve dünya çapında on binlerce hayatın kurtarılabileceğini aktardı.

FİYATLARI 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Öte yandan, Oxford Üniversitesi'nde yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ve küresel sağlık profesörü olan ve Covid hastalarını tedavi etmek için ilaçları test etmek için Recovery denemesini yöneten ancak Ramap-Cap'e dahil olmayan Peter Horby ise, bulguların yalnızca kritik hastalar için geçerli olduğunu vurgulayarak tocilizumab ve sarilumab’ın daha önce etkisi Covid-19'a karşı kanıtlanan deksametazondan çok daha pahalı olduğuna dikkat çekti. Deksametazon için hasta başına yaklaşık 5 sterline(50 Türk lirası), tocilizumab ve sarilumab 750 ile bin sterline (10 bin Türk lirası) mal oluyor.

Ancak Gordon, kurtaracakları hayatlar ve yoğun bakımda geçirilen süre üzerindeki etkisi göz önüne alındığında tedavilerin hala uygun maliyetli olduğunu söyledi.

"Yoğun bakım ünitesinde bir gün, günde yaklaşık 2 bin sterline mal olabilir ama buna değer" dedi.

İNGİLTERE YAYGIN KULLANIMA BAŞLIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson kritik hastalığı olan Covid-19 hastalarında ölüm riskini neredeyse dörtte bir oranında azalttığını duyurulmasının ardından, dün gece iki ilaca ilişkin açıklama yaptı. Johnson, a tocilizumab ve sarilumab'ın Ulusal Sağlık Enstitüleri aracılığıyla anında sağlanarak “potansiyel olarak binlerce hayat kurtaracağını” söyleyerek “Size İngiltere liderliğindeki bilimsel araştırmanın şimdi sıkı klinik deneylerden gelen sonuçlarını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. İlçalar yarından itibaren ülke genelindeki NHS’lerde kullanılmaya başlanacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
ABD Kongresi baskınının boynuzlu 'yıldızı': Biz kazandıkABD Kongresi baskınının boynuzlu 'yıldızı': Biz kazandık
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Kuzey Kore lideri Kim'den çok ilginç açıklama!

Kuzey Kore lideri Kim'den çok ilginç açıklama!

ABD Kongresi baskınının boynuzlu 'yıldızı': Biz kazandık

ABD Kongresi baskınının boynuzlu 'yıldızı': Biz kazandık

ABD'li genç, renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

ABD'li genç, renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

İngiltere Moderna aşısına da onay verdi!

O aşıya da onay verildi! Dünyada bir ilk oldu

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.