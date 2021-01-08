Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Bilim insanları, iltihaplı romatizmayı (romatoid artriti) tedavi etmek için kullanılan iki ilacın yoğun bakımda tedavi gören her 12 hastadan birinin hayatını kurtardığını açıkladı. Bununla birlikte araştırmacılar, “sarilumab”ın sadece hayat kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda hastaların yoğun bakımda geçirdikleri süreyi kısalttığını ifade etti. SİTOKİN FIRTINASINI ÖNLEYEN İÇERİĞE SAHİPLER Hem tocilizumab hem de sarilumab, bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan sitokin fıtınasına proteinlerin etkisini azaltan IL-6 inhibitörleri içeriyor. Çalışmanın sonuçları, dünya çapında 15 ülkede 3 bin 900'den fazla Covid-19 hastasını içeren Remap-Cap olarak bilinen bir klinik araştırmadan geliyor. En son çalışma, yoğun bakımda bulunan ve yaşamsal desteğe ihtiyaç duyan yetişkin Covid-19 hastalarındaki tocilizumab ve sarilumabın etkilerine baktı. Araştırmacılar, iltihaplı romatizma ilaçlarıyla tedavi edilen Covid-19 hastalarını 21 gün boyunca izledi. Altı ülkeden 792 hastanın verileri, tocilizumab ve sarilumabın ölüm riskini ortalama olarak yüzde 24 oranında azalttığını ortaya koydu.

Bilim insanları, yoğun bakımdaki ölüm oranlarının standart bakım verilen hastalarda yüzde 35,8 (142/397) iken, sadece tocilizumab verilenlerde yüzde 28 (98/350) ve sadece sarilumab verilenlerde yüzde 22,2 (10/45) olarak açıkladı. İki ilacın sonuçları birleştirildiğinde ise standart bakıma sahip olan gruba kıyasla yüzde 27,3 (108/395) hastane ölüm oranı ve yüzde 24 görece azalma görüldü. Çalışmanın baş araştırmacılarından biri olan "Imperial College London’dan Profesör Anthony Gordon“ 12 hastayı tedavi edin ve bir hayat kurtarın. Bu büyük bir etki" ifadelerini kullandı. YOĞUN BAKIM SÜRESİNİ 7-10 GÜN ARASINDA KISALTTI Diğer taraftan bilim insanları, tocilizumab veya sarilumab verilenlerin daha hızlı iyileştiğini ve yoğun bakımı, standart bakıma sahip olanlara göre yaklaşık yedi ile 10 gün önce bıraktığını buldu. Remap-Cap denemesinin yoğun bakım danışmanı ve Avrupalı koordinasyon araştırmacısı Dr. Lennie Derde, pandeminin dünya çapındaki etkisi göz önüne alındığında, sonuçların oldukça önemli olduğunu ve dünya çapında on binlerce hayatın kurtarılabileceğini aktardı.