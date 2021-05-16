Bu ilk değilmiş! Polisler böyle yakaladı

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde yapılan denetimde poliser tarafından durdurulan

otomobilin sürücüsüne 'izin belgesi' soruldu. İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan sürücü, ehliyetinin de yanında olmadığını söyledi. Ancak yapılan kimlik tespitiyle adı açıklanmayan sürücünün ehiyetine, daha önce yakalandığı bir denetimde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu anlaşıldı.

ÜÇ AYRI CEZA KESİLDİ

Yeniden yapılan testte de alkollü çıkan sürücüye 3 ayrı idari ve trafik cezası kesildi. Sürücü, polis merkezine götürüldü.

DHA



