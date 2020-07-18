Bu izinleri verdiyseniz telefonunuz takip ediliyor olabilir! Gizlilik ayarlarlarını...

Akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlar son zamanlarda basında çıkan kötü haberlerden payını aldı. Akıllı telefonların, çağrıları izleyebildiklerini ve hatta yüz yüze görüşmelerinizi kaydettikleri iddia edildi. En yakın arkadaşınızla dün gece televizyonda izledikleriniz hakkında sohbet ederken ya da akşam yemeği için ne pişireceğinizi tartışırken neden dinlenmek isteyesiniz ki? Buradaki ana düşünce; internet aramalarınız veya ziyaret ettiğiniz web siteleri hakkında bilgilerin ve konuşmalarınızdan toplanan anahtar kelimelerin de reklamverenlere aktarılabileceği yönünde.

ABD'DEKİ ARAŞTIRMA ORTAYA ÇIKARDI

ABD'deki uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, bazı Android akıllı telefon uygulamalarının kullanıcılardan bilgi topladığını gösterdi. Ancak yüklenen uygulamalar kullanıcıların görüşmelerine kulak misafiri olmak için cihazların mikrofonuna erişmek yerine, telefonun ekranında görünenler hakkında bilgi toplamakla daha çok ilgilendi. Çalışmadaki bazı uygulamalar, kullanıcının telefonundan fotoğraf topladı veya ekran etkinliğinin video kliplerini kaydetmek için telefonun kamerasını kullandı. Bu, telefon kullanıcısının çevrimiçi olarak ne aldığını veya aradığını öğrenmek için toplanan bir veri olduğunu gösterdi.