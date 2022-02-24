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  4. "Bu kadar da olmaz" dedirtti! Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp ağladı... Cezası belli oldu

"Bu kadar da olmaz" dedirtti! Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp ağladı... Cezası belli oldu

24.02.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Hozat ilçesinde “Bu kadar da olmaz” dedirten bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Medet Can Ataş, hayvanlarının otlatırken öldürdüğü 57 yaşındaki Sakine Oğuz’un cenazesine katılarak üzüldüğü sanılsın diye ağladığını söyledi. Ataş, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz’un avukatı Fatma Klasen, “Verilen kararda iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu durum bizim için önemli.” ifadelerini kullandı.

Kan donduran olay, Hozat ilçesine bağlı Geçimli köyünde 17 Mayıs 2019'da meydana geldi. Hayvanlarını otlatmaya götüren, 3 çocuk annesi Sakine Oğuz'un, merada tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Oğuz'un, başına 2 el ateş edilerek, öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından kadının cenazesi, köyde düzenlenen törenle toprağa verilirken, İl Jandarma Komutanlığı ve Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuz'u öldüren ya da öldürenleri belirlemek çalışma başlattı.

BÖLGEDE BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Cinayetin aydınlatılması için olayın yaşandığı Geçimli köyünde oturan çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, Çanakkale'de vatani görevini yaparken, memleketine izne gelen Medet Can Ataş'ın olay günü motosikletle bölgede dolaştığını tespit etti. Ataş'ın, cinayetten 3 gün önce ise bir grup arkadaşıyla Geçimli köyü yakınlarında eğlendikleri sırada havaya ateş açtıklarını öğrenen ekipler, bölgede yaptığı araştırmada boş kovanlar buldu.

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HAVALİMANINDA YAKALANDI

Eğlencenin yapıldığı bölgede bulanan kovanlar ile Sakine Oğuz'un öldürüldüğü yerde bulunan boş kovanların aynı silahtan çıktığının belirlenmesi üzerine savcılık tarafından Medet Can Ataş hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, vatani görevinin devamı için Çanakkale'ye gitmek üzere olan Ataş'ı Elazığ Havalimanı'nda yakaladı.

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ÜZÜLDÜĞÜ SANILSIN DİYE AĞLADIĞINI SÖYLEDİ

Tunceli'ye getirilip, jandarmada ifadesi alınan Ataş, Sakine Oğuz'un Hozat Cemevindeki cenaze törenine katıldığını ve üzüldüğü sanılsın, diye ağladığını söylediği öğrenildi.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Medet Can Ataş tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Sakine Oğuz'un davasında karar duruşması görüldü. Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Sanık Medet Can Ataş’a 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet, ateşli silah kullanımından dolayı da 7 yıl hapis cezası verildi.

"İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI"

Kararla ilgili açıklama yapan Sakine Oğuz’un avukatı Fatma Kalsen, "Verilen kararda iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu durum bizim için önemli. Çünkü kadın cinayetleri konusunda mahkemelerce iyi hal uygulanıyordu genelde. Bizim de bu davada endişelerimiz vardı. Fakat iyi hal indirimi uygulanmadı. Verilen karar ne olursa olsun öldürülen kadını geri getirmiyor ama ailenin içine bir parça da olsa su serpildi. Bizim esas olarak talebimiz ağırlaştırılmış müebbet cezasının verilmesiydi. Biz bu konuda karara istiraz edeceğiz ve ağırlaştırılmış müebbet almasını talep edeceğiz" dedi. (DHA)

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