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Bu kadarı da olmaz! Her şey uykuda yaşanıyor, seksomnia hastalığı nedir? Tedavisi var mıdır?

18.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyurgezerlik veya uykuda konuşmak birçok insanın maruz kaldığı durumlar arasında yer alıyor. Toplumda çok çeşitli uyku sorunları yer alıyor. Bu sorunlar arasında bulunan seksomnia hastanın uyku sırasında cinsel birliktelik yaşamasına neden oluyor. Bilinçsizce yapılan bu hareketler ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Bu kadarı da olmaz! Her şey uykuda yaşanıyor, seksomnia hastalığı nedir? Tedavisi var mıdır?

Uyku ihtiyacımız olan en temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Birçok insan uyurken konuşuyor, yürüyor hatta yemek yiyor. Ancak uyanınca uykuda yaptığı hareketleri hatırlayamıyor. Uykuda yaşanan durumlar ile ilgili bir sürü problem ortaya çıkıyor. Seksomnia hastalığı da bu problemler arasında yer alıyor. Seksomnia, yani uykuda seks hastalığı, hastaların uyku sırasında cinsel birliktelik yaşaması olarak tanımlanabiliyor. Aynı zamanda hastalarda uyurken mastürbasyon yapma eğilimi de görülebiliyor. Hasta için uykuda cinsel istek duymak, kontrol edilemeyen bir problem oluyor. Seksomnia hastalığı utanılmaktan ziyade, tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık.

SEKSOMNİA NEDENLERİ

Yeni Proje - 2022-08-18T101253.473

Doktorlar bu hastalığa neden olabilecek faktörleri şu şekilde sıralamaktadır:

  • Uyku eksikliği
  • Stres
  • Kaygı
  • Yorgunluk
  • Rutin kullanılan ilaçlar
  • Alkol tüketimi
  • Düzensiz uyku

SEKSOMNİA TEDAVİSİ

Yeni Proje - 2022-08-18T101306.640

Uykuda seks hastalığı olarak tanımlanabilen bu rahatsızlığın çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Çoğu zaman bu tedavi yöntemlerinin birkaçı bir arada uygulanmalıdır. Seksomnia genellikle uyku apnesi ya da huzursuz bacak sendromu gibi farklı uyku bozukluklarının sonucu olabilmektedir. Bu yüzden bu tarz altta yatan rahatsızlıkların tedavi edilmesiyle beraber, uykuda seks hastalığı da tedavi edilebilmektedir. Eğer hasta, uykuda seks hastalığı başlangıcından önce yeni bir ilaç kullanmaya başladıysa, bu ilaç bu rahatsızlığı tetikliyor olabilir. Dolayısıyla yeni başlanan ilacı doktor kontrolünde değiştirmek, rahatsızlığın ortadan kalkmasını sağlayabilir. Depresyon, anksiyete ve stres gibi durumlar, sexomniaya ve uyku düzensizliğine neden olabilmektedir. Bu tarz rahatsızlıklara karşı ilaçlar almak ya da psikiyatrik terapi görmek, uykuda seks hastalığının ortadan kalkmasını sağlayabilir.

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