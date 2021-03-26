HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu kahvenin ismini duyan mutlaka tadına bakıyor

Bu kahvenin ismini duyan mutlaka tadına bakıyor

26.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de korona isimli kahveyle pandemi sürecinde farkındalık oluşturmak isteyen kafeterya işletmecisi Sedat Terzioğlu, ismini ilginç bulan müşterilerin, özel tarif ile hazırladığı korona kahvesine ilgi gösterdiklerini söyledi.

Bu kahvenin ismini duyan mutlaka tadına bakıyor

Dünyada birçok ülkede özel olarak hazırlanan farklı kahve çekirdekleri, çeşitli metotlarla demlenerek kahve severlere sunuluyor. Kahve kültürünün son yıllara oranla gelişmesi ve 3’üncü nesil kahveci dükkânlarının çoğalmasıyla birlikte, dünya kahvelerine olan ilgi de artıyor. Eskişehir’de uzun yıllardan beri kafeterya işletmeciliği yapan Sedat Terizoğlu, pandemi sürecinde hazırladığı kahve formülüyle dikkat çekiyor. “Korona” adını verdiği kahveyi müşterilerine sunan Terzioğlu, kahvenin adını duyanların şaşırarak sipariş verdiğini söylüyor. Korona virüs döneminde farkındalık oluşturmak istediğinin altını çizen Terzioğlu, virüs bittikten sonra kahvenin adını değiştireceğini ifade ediyor.

'KAHVEDE İLGİNÇ BİR İSİM OLDUĞU İÇİN MÜŞTERİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Pandemi sürecine dikkat çekmek amacıyla Korona ismini tercih ettiğini söyleyen Sedat Terzioğlu, kahvenin adını duyan müşterilerin tadını oldukça merak ettiğini vurguluyor. Hazırladığı kahvenin içeriği hakkında da bilgiler aktaran Terzioğlu, “Pandemi sürecinde uzun bir süre kapalı kaldık. Ben de bu süreyi farklı bir kahve yapmayı düşünerek geçirdim ve çok güzel bir sos hazırladım. O sosu geliştirerek bir espressonun altına koydum. Sonra da lattenin değişik bir versiyonuyla karıştırdım ve çok güzel bir içimi oldu. Müşterilerimize sunduk, onlar da çok beğendi. Biz de adını ne koyalım diye düşünürken, pandemi döneminde olduğumuz için ‘korona’ koyalım dedik. İnsanlar beğeniyorlar ve her gün gelip içiyorlar, lezzetli buluyorlar. Korona, kahvede ilginç bir isim olduğu için müşterilerin ilgisini çekiyor. Bana ‘abi bir korona ver’ diye sesleniyorlar. Artık adisyonlara da korona diye yazıyoruz o kahveyi. Ben aslında ona farklı bir isim daha verdim ama o bende saklı. Korona bittikten sonra da o ismi kullanmaya başlayacağım” şeklinde konuştu.

'SANIRIM KAFENİN SAHİBİ DE BU SÜRECİ ÇOK ZOR ATLATTI'

Korona virüs sürecinin zorlu etkisinden dolayı böyle bir isim tercih edilebileceğini belirten müşteri İbrahim Güvener, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Normalde soslu hiçbir şey sevmem ve tercih etmem ama bu kahve farklı olmuş. Sosunun ne olduğunu söylemiyor da. İsmini de korona koymuş. Ben herhalde bundan sonra günde en az 1 kere içerim, gayet güzel. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sanırım kafenin sahibi de bu süreci çok zor atlattı. Salgın kendisinde oldukça büyük bir etki bıraktı ki kahvenin ismini böyle koymayı uygun görmüş.”

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndüEpilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan ‘Şeytanın tuzağına düştüm' savunması

Komşu 2 kadını bıçakladı, kendini böyle savundu

Motosiklet kullanırken epilepsi nöbeti geçiren sürücü ölümden döndü!

Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü

Genç kız iğrenç olayı böyle görüntülemişti! Savunması 'yok artık' dedirtti

İğrenç olayda yeni gelişme! Savunması 'yok artık' dedirtti

Doktordan kan donduran tehdit! 'Kafanıza sıkarım'

Doktordan kan donduran tehdit! 'Kafanıza sıkarım'

Harita çıkarıldı! Artvin'de son 5 yılda kadın cinayeti işlenmedi

Harita çıkarıldı! Artvin'de son 5 yılda kadın cinayeti işlenmedi

Tesadüfen bulundu! Osmanlı Padişahı 2. Mahmud'un fermanı restore ediliyor

Tesadüfen bulundu! Mikroskopla bir araya getiriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.