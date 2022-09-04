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  4. Bu kedi adı gibi panter! Köpeklere saldırıyor, sokaktan geçmelerine izin vermiyor

Bu kedi adı gibi panter! Köpeklere saldırıyor, sokaktan geçmelerine izin vermiyor

04.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda sokaktan geçen köpeklere saldıran 'Panter' isimli bir kedi, çevredeki esnaf tarafından zorlukla zaptedildi. Kedinin köpeklere saldırması, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taksimde 'Panter' isimli anne kedi, sahipleriyle sokakta gezen köpeklere saldırdı. Otel girişinde bekleyen kedi, köpeklerin üzerine saldırarak sokaktan geçmelerine izin vermedi. Çevredeki esnaf saldırgan kediyi zaptetti.

Kedinin köpeklere saldırdığı görüntüler güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Panter isimli kedinin köpekleri görür görmez saldırdığı görülüyor. Köpekler kediden kaçmaya çalışırken, sahiplerinin de kendilerini korumaya çalıştığı gözlendi. Otel içinde tutulan saldırgan kedi, aradaki cama rağmen köpeklere saldırmaya çalışması da dikkat çekti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu kedi köpek taksim
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