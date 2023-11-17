Bu kez Artvin'de ortaya çıktılar! Gözlerine inanamadı, sabah gelince büyük şok yaşadı

Artvin’in Taşlıca köyünde bulunan Hatila Vadisinde orman işçisi olarak çalışan Fahrettin Yiğit’in kamyonetine ayı saldırdı. Ormanda çalışan Yiğit geceden kamyonetini odunla yükleyip, sabahı bekledi. Sabah kamyoneti yanına giden Yiğit gördüğü manzarayla şaşkına döndü. İçinde bıraktığı yiyecekleri fark eden ayı, kamyonetin içine girmek için araca zarar verdi.

100 BİN TL'LİK ZARAR

Kamyonetin camlarını kıran, sileceklerini söken ayı, aracın kaportasında bile delikler açtı. Kamyonette yaklaşık 100 bin liralık hasar oluşurken, kamyonet sürücüsü Fahrettin Yiğit, yaşadığı o üzücü anları cep telefonu ile kaydetti.

OTOMOBİLLERE SALDIRMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ayılar Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Alaca Yaylası'nda Kemal Söyler'e ait otomobile, geçtiğimiz günlerde de Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Livade Yaylasında park halindeki otomobile yiyecek aramak için girmiş camlarını kırmış maddi hasar vermişlerdi.

Kaynak: İHA





