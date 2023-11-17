HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu kez Artvin'de ortaya çıktılar! Gözlerine inanamadı, sabah gelince büyük şok yaşadı

Bu kez Artvin'de ortaya çıktılar! Gözlerine inanamadı, sabah gelince büyük şok yaşadı

17.11.2023 07:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Trabzon ve Gümüşhane’de otomobillere zarar veren ayılar bu kez Artvin’de kamyonete zarar verdi. Orman işçisi Fahrettin Yiğit’in kamyonetine saldıra ayılar, aracın camlarını kırıp sileceklerini söktü. Kamyonette yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştu.

Bu kez Artvin'de ortaya çıktılar! Gözlerine inanamadı, sabah gelince büyük şok yaşadı

Artvin’in Taşlıca köyünde bulunan Hatila Vadisinde orman işçisi olarak çalışan Fahrettin Yiğit’in kamyonetine ayı saldırdı. Ormanda çalışan Yiğit geceden kamyonetini odunla yükleyip, sabahı bekledi. Sabah kamyoneti yanına giden Yiğit gördüğü manzarayla şaşkına döndü. İçinde bıraktığı yiyecekleri fark eden ayı, kamyonetin içine girmek için araca zarar verdi.

100 BİN TL'LİK ZARAR

Kamyonetin camlarını kıran, sileceklerini söken ayı, aracın kaportasında bile delikler açtı. Kamyonette yaklaşık 100 bin liralık hasar oluşurken, kamyonet sürücüsü Fahrettin Yiğit, yaşadığı o üzücü anları cep telefonu ile kaydetti.

OTOMOBİLLERE SALDIRMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ayılar Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Alaca Yaylası'nda Kemal Söyler'e ait otomobile, geçtiğimiz günlerde de Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Livade Yaylasında park halindeki otomobile yiyecek aramak için girmiş camlarını kırmış maddi hasar vermişlerdi.

AW077750_04

AW077750_03

Kaynak: İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstediği şarkı çalınmadı, düğünü pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar varİstediği şarkı çalınmadı, düğünü pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar var
Trabzon'da şiddetli rüzgar! Aydınlatma direği yola devrildiTrabzon'da şiddetli rüzgar! Aydınlatma direği yola devrildi
İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti!İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti!
Anahtar Kelimeler:
Artvin ayı
En Çok Okunan Haberler
Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti!

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti!

Dilan Polat ve Engin Polat davasında 'sürpriz' gelişme!

Dilan Polat ve Engin Polat davasında 'sürpriz' gelişme!

İstediği şarkı çalınmadı, düğünü pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar var

İstediği şarkı çalınmadı, düğünü pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar var

Kadının başını ezip evine gitti! Kan donduran detaylar

Kadının başını ezip evine gitti! Kan donduran detaylar

Otomobilin sahibine ulaşamayınca ilginç bir çözüm buldular!

Otomobilin sahibine ulaşamayınca ilginç bir çözüm buldular!

Beşar Esad, Suriye'de 25. kez af ilan etti

Beşar Esad, Suriye'de 25. kez af ilan etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.