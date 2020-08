Bu kez farklı: PlayStation 5'in fiyatını tekrar paylaştılar!

PlayStation 5 için bekleyiş sürüyor. Fakat bu bekleyiş, oyun konsolunun satışa çıkmasından çok fiyatına dair bir bekleyiş. Zira, konsolun neredeyse her özelliği bilinmesine rağmen fiyatı henüz açıklanmadı. Bu sessizlik de kullanıcıların biraz canını sıkmaya başladı. Bir Twitter kullanıcısı ise Sony'nin yapmadığını yaptı; PlayStation 5 fiyatını açıkladı.

PS5 fiyat sızıntısını yapan Twitter kullanıcısı, fiyatları bir satış kanalından aldığını söylüyor. Bu anlamda sızıntının gerçek olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Sızıntıya bakılırsa, diskli sürüm PlayStation 5 fiyatı 499 Euro olacak. Disksiz sürüm PlayStation 5 Digital Edition fiyatı ise 399 Euro ödenmesi gerekecek. Bu fiyatlar önceki sızıntılarla oldukça tutarlı ve beklendiği gibi Xbox Series X'in muhtemel fiyatından yüksek değil.

PlayStation 5 fiyatlarına ek olarak, PlayStation 5 aksesuarlarının fiyatları da söz konusu paylaşımda yerini aldı. Buna göre DualSense kontrolcüsü 49 Euro'dan satışa sunulacak. Üstelik PS5 için tasarlanan kulaklık ve kamera da aynı fiyat etiketine sahip.

Wel well well... this leaked #ps5 pricing looks ????! #teamalldigital baby! pic.twitter.com/IvUVg7clDS