Bu kez kol bozuk demek yok: FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

FIFA 21 futbol severlerin, kol bozuk deyip yenilgiyi kabul edemeyenlerin ya da gerçekten kolu bozuk olup talihsiz goller yiyenlerin merakla beklediği bir oyundu. Yıl başından beri EA Sports'un açıklamaları FIFA 21'in geliştirme sürecinde olduğunu gösteriyordu. Nitekim oyunun ilk geliştirme aşaması tamamlandı ve FIFA 21, dün gece yarısı EA Sports tarafından hazırlanan bomba bir video ile tanıtıldı.

İŞTE FIFA 21 HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR

EA Sports FIFA 21 için yaptığı açıklamada FIFA 21'in 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu. Xbox One, PC ve PlayStation 4 sahipleri bu tarihten itibaren FIFA 21'i oynayabilecek. Ayrıca geçtiğimiz gün tanıtılan PlayStation 5'i ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'i satın alan kullanıcılar da FIFA 21'in keyfini çıkartabilecek. Ancak EA Sports'un bir sürprizi daha var.

EA Sports'un sürprizine göre PS4 / Xbox One platformu için FIFA 21 satın alan kullanıcılar, PS5 / Xbox Series X satın aldıklarında hiçbir ek ücret ödemeden FIFA 21'i yeni konsollarında da oynayabilecek. Üstelik bu durum NFL 21 oyunu için de geçerli olacak.