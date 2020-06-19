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Bu kez kol bozuk demek yok: FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2020 09:31 | Son Güncelleme

FIFA 21 sonunda görücüye çıktı. EA Sports, YouTube'tan yayınladığı bir video ile FIFA 21'i resmen duyurdu. PlayStation 5 ve Xbox Series X başta olmak üzere PS4, Xbox One ve PC platformlarına da gelecek olan FIFA 21, oyunculara ek ücretsiz bir sürpriz de yapacak. Peki FIFA 21 fiyatı ne kadar? FIFA 21 ne zaman çıkacak?

Bu kez kol bozuk demek yok: FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

FIFA 21 futbol severlerin, kol bozuk deyip yenilgiyi kabul edemeyenlerin ya da gerçekten kolu bozuk olup talihsiz goller yiyenlerin merakla beklediği bir oyundu. Yıl başından beri EA Sports'un açıklamaları FIFA 21'in geliştirme sürecinde olduğunu gösteriyordu. Nitekim oyunun ilk geliştirme aşaması tamamlandı ve FIFA 21, dün gece yarısı EA Sports tarafından hazırlanan bomba bir video ile tanıtıldı.

İŞTE FIFA 21 HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR

EA Sports FIFA 21 için yaptığı açıklamada FIFA 21'in 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu. Xbox One, PC ve PlayStation 4 sahipleri bu tarihten itibaren FIFA 21'i oynayabilecek. Ayrıca geçtiğimiz gün tanıtılan PlayStation 5'i ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'i satın alan kullanıcılar da FIFA 21'in keyfini çıkartabilecek. Ancak EA Sports'un bir sürprizi daha var.

EA Sports'un sürprizine göre PS4 / Xbox One platformu için FIFA 21 satın alan kullanıcılar, PS5 / Xbox Series X satın aldıklarında hiçbir ek ücret ödemeden FIFA 21'i yeni konsollarında da oynayabilecek. Üstelik bu durum NFL 21 oyunu için de geçerli olacak.

FIFA 21 FİYATI

FIFA 21, üç farklı sürümle satışa sunulacak. Bu sürümler Standart Sürüm, Şampiyonlar Sürümü ve Ultimate Sürüm olarak adlandırılacak. EA Access üyeleri oyunu indirimli olarak satın alabilecek. FIFA 21 Ultimate sürümü satın alanlar ise 6 Ekim 2020 tarihinde oyunu erkenden oynamaya başlayabilecek. FIFA 21'in ön sipariş fiyatları ise şöyle:
FIFA 21 PS4 FİYATI
FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

FIFA 21 XBOX ONE FİYATI
FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

FIFA 21 PC (STEAM) FİYATI
FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL

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