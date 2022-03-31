HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bu kez teknoloji sektörünü hedef aldılar! "Savaş bitene kadar..." ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Bu kez teknoloji sektörünü hedef aldılar! "Savaş bitene kadar..." ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

31.03.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar devam ediyor. Bu defa ABD, Rusya’nın teknoloji sektörünü hedef aldı. ABD yönetimi aralarında ülkenin büyük mikroelektronik üreticisi Mikron’un da olduğu 21 kurum ile 13 kişiyi yaptırım listesine ekledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen savaş bitene kadar "Putin'in savaş makinesini" her açıdan yaptırımlarla hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Bu kez teknoloji sektörünü hedef aldılar! "Savaş bitene kadar..." ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sebebiyle her geçen gün ABD tarafından Rusya'ya yeni yaptırım kararları açıklanıyor. Son olarak ABD, Rusya'nın teknoloji sektörünü hedef alan yaptırım kararlarını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik "sebepsiz ve haksız" saldırısı nedeniyle Rusya'ya ağır bedeller yüklenmeye devam edildiği vurgulandı.

YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİLER

Rusya'nın teknoloji sektörünün hedef alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 21 kurum ile 13 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sağlamak ve finanse etmek için gerekli olan kaynaklara erişimlerini kısıtlamak için ülkeye yönelik kapsamlı yanıtın bir parçası olduğu ifade edildi.

LİSTEDE ÜLKENİN EN BÜYÜK MİKROELEKTRONİK ÜRETİCİSİ VE İHRACATÇISI OLAN ŞİRKET DE VAR

Yaptırım uygulanan kurumlar arasında Rusya'nın en büyük mikroelektronik üreticisi ve ihracatçısı olan Mikron'un da yer aldığı belirtilen açıklamada, şirketin Rus mikroelektronik ürünlerinin yüzde 50'sinden fazlasını ihraç ettiği ve ülkenin en büyük çip üreticisi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Hazine Bakanlığının yaptırım yetkilerini havacılık, denizcilik ve elektronik sektörlerini de kapsayacak şekilde genişlettiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya, sebepsiz saldırganlığıyla Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmeye devam etmekle kalmadı, aynı zamanda sivilleri hedef alan saldırılarını da artırdı." ifadesini kullandı.

Yellen, savaş bitene kadar "Putin'in savaş makinesini" her açıdan yaptırımlarla hedef almaya devam edeceklerini vurguladı. (AA)

Biden'dan çok konuşulacak sözler! 'Bir koronavirüs, iki Putin'Biden'dan çok konuşulacak sözler! 'Bir koronavirüs, iki Putin'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan'dan çok konuşulacak iddia: Tehdit notu gönderildiBaşbakan'dan çok konuşulacak iddia: Tehdit notu gönderildi
Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildiTabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi
Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğizUkrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme!

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...

Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...

Putin kararnameyi imzaladı! Rus gazı kararı

Putin kararnameyi imzaladı! Rus gazı kararı

Lakabı sarı, suç dosyası kabarık! Takma dişleri ele verdi

Lakabı sarı, suç dosyası kabarık! Takma dişleri ele verdi

Valilikten kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Valilikten kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.