Bu kez teknoloji sektörünü hedef aldılar! "Savaş bitene kadar..." ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sebebiyle her geçen gün ABD tarafından Rusya'ya yeni yaptırım kararları açıklanıyor. Son olarak ABD, Rusya'nın teknoloji sektörünü hedef alan yaptırım kararlarını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik "sebepsiz ve haksız" saldırısı nedeniyle Rusya'ya ağır bedeller yüklenmeye devam edildiği vurgulandı.

YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİLER

Rusya'nın teknoloji sektörünün hedef alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 21 kurum ile 13 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sağlamak ve finanse etmek için gerekli olan kaynaklara erişimlerini kısıtlamak için ülkeye yönelik kapsamlı yanıtın bir parçası olduğu ifade edildi.

LİSTEDE ÜLKENİN EN BÜYÜK MİKROELEKTRONİK ÜRETİCİSİ VE İHRACATÇISI OLAN ŞİRKET DE VAR

Yaptırım uygulanan kurumlar arasında Rusya'nın en büyük mikroelektronik üreticisi ve ihracatçısı olan Mikron'un da yer aldığı belirtilen açıklamada, şirketin Rus mikroelektronik ürünlerinin yüzde 50'sinden fazlasını ihraç ettiği ve ülkenin en büyük çip üreticisi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Hazine Bakanlığının yaptırım yetkilerini havacılık, denizcilik ve elektronik sektörlerini de kapsayacak şekilde genişlettiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya, sebepsiz saldırganlığıyla Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmeye devam etmekle kalmadı, aynı zamanda sivilleri hedef alan saldırılarını da artırdı." ifadesini kullandı.

Yellen, savaş bitene kadar "Putin'in savaş makinesini" her açıdan yaptırımlarla hedef almaya devam edeceklerini vurguladı. (AA)



