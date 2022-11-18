HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu köpek tam bir motosiklet tutkunu! Bir an olsun ayrılmıyorlar

Bu köpek tam bir motosiklet tutkunu! Bir an olsun ayrılmıyorlar

18.11.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve sadakati ile dikkat çeken köpeğin motosiklet tutkusu da görenleri hayrete düşürüyor.

Yozgat’ta fidan ve çiçek yetiştiriciliği işi ile uğraşan Ziya Üstüntaş’ın (65) yolu üç yıl önce Rus Collie cinsi köpeği ile kesişti. Henüz yavru iken köpeği besleyen Üstüntaş’ın en iyi arkadaşı o günden sonra köpeği oldu. Sadakatiyle dikkat çeken köpek, sahibi Ziya Üstüntaş’ın yanından bir an olsun dahi ayrılmıyor, uyku dışında tüm vaktini sahibi ile geçiren köpek ile Üstüntaş’ın dostluğu da görenlerin ilgisini çekiyor.
Sahibine düşkünlüğü kadar araçta seyahat etmeyi de çok seven köpek, her gün sahibi ile motosiklet üzerinde işe gidip geliyor. Tam bir motosiklet tutkunu haline gelen köpek, sahibinin sesi ya da motosikletin korna sesi ile harekete geçiyor. Sahibinden önce motosiklet üzerinde kendi için ayrılan alana kurulan köpeğin motosiklet ile yolculuğu da görenlerin dikkatini çekiyor.

"NEREDEYSE 24 SAAT BERABERİZ"

Günün büyük çoğunluğunu köpeği ile geçirdiğini söyleyen Ziya Üstüntaş, “Annesinden doğdu hala benim yanımda. Çiçeklere, bitkiye kesinlikle zarar vermez. Sadece akşamları yatarken ayrıyız. Günün 24 saati neredeyse beraberiz. Her gün sabah evden çıkarken beni bekler, motorun sepetinde yatar. Sabahları çıktım mı, çıkmadım mı diye beni bekler. Benden ayrı kaldığı zaman bütün iş yerini kontrol eder gider yolun ortasına yatar. Benim kornamı, ıslığımı, sesimi duyduğu zaman alarma geçer. Her sabah erkenden 5-6 gibi kalkarız, bahçede sulamamızı yaparız, işlerimizi yaparız. Dükkanımızı gelir beraber açarız akşam da beni takip eder bir metre mesafeden. Beni bırakıp gidecek mi diye bakar” dedi.

"MOTORA BİNMEYİ ÇOK SEVİYOR"

Köpeğinin tam bir motosiklet tutkunu olduğunu da belirten Üstüntaş, “Motora binmeyi çok seviyor, motorun hastası. Motor olsun, araba olsun ben neredeyim orada. Kışın seyahate gittiğim zaman kamyonun üzerinde yatıyor beni bekliyor. Ben onu çok seviyorum o da beni çok seviyor. Ne desem yapıyor, komutlarıma uyuyor. Böyle hayvanları sahiplenmek lazım, bunlar çok sadık hayvanlar. Ağzı var dili yok, gözüyle hitap eder. Kızdığı zaman boynunu büker. Çok severim motoruma bindirim. Başka arabalara binsem hemen benim yanıma atlar” şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yolculuk diğerlerine hiç benzemeyecek: İşte bilet fiyatı...Bu yolculuk diğerlerine hiç benzemeyecek: İşte bilet fiyatı...
Porno bağımlısı erkek arkadaşını ifşa etti! Çok tehlikeliPorno bağımlısı erkek arkadaşını ifşa etti! Çok tehlikeli
81 ilde uygulanacak! "Gerekli talimatları verdim" 81 ilde uygulanacak! "Gerekli talimatları verdim"
Anahtar Kelimeler:
Yozgat köpek

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

İlginizi Çekebilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.