Bu köpek tam bir motosiklet tutkunu! Bir an olsun ayrılmıyorlar

Yozgat’ta fidan ve çiçek yetiştiriciliği işi ile uğraşan Ziya Üstüntaş’ın (65) yolu üç yıl önce Rus Collie cinsi köpeği ile kesişti. Henüz yavru iken köpeği besleyen Üstüntaş’ın en iyi arkadaşı o günden sonra köpeği oldu. Sadakatiyle dikkat çeken köpek, sahibi Ziya Üstüntaş’ın yanından bir an olsun dahi ayrılmıyor, uyku dışında tüm vaktini sahibi ile geçiren köpek ile Üstüntaş’ın dostluğu da görenlerin ilgisini çekiyor.

Sahibine düşkünlüğü kadar araçta seyahat etmeyi de çok seven köpek, her gün sahibi ile motosiklet üzerinde işe gidip geliyor. Tam bir motosiklet tutkunu haline gelen köpek, sahibinin sesi ya da motosikletin korna sesi ile harekete geçiyor. Sahibinden önce motosiklet üzerinde kendi için ayrılan alana kurulan köpeğin motosiklet ile yolculuğu da görenlerin dikkatini çekiyor.

"NEREDEYSE 24 SAAT BERABERİZ"

Günün büyük çoğunluğunu köpeği ile geçirdiğini söyleyen Ziya Üstüntaş, “Annesinden doğdu hala benim yanımda. Çiçeklere, bitkiye kesinlikle zarar vermez. Sadece akşamları yatarken ayrıyız. Günün 24 saati neredeyse beraberiz. Her gün sabah evden çıkarken beni bekler, motorun sepetinde yatar. Sabahları çıktım mı, çıkmadım mı diye beni bekler. Benden ayrı kaldığı zaman bütün iş yerini kontrol eder gider yolun ortasına yatar. Benim kornamı, ıslığımı, sesimi duyduğu zaman alarma geçer. Her sabah erkenden 5-6 gibi kalkarız, bahçede sulamamızı yaparız, işlerimizi yaparız. Dükkanımızı gelir beraber açarız akşam da beni takip eder bir metre mesafeden. Beni bırakıp gidecek mi diye bakar” dedi.

"MOTORA BİNMEYİ ÇOK SEVİYOR"

Köpeğinin tam bir motosiklet tutkunu olduğunu da belirten Üstüntaş, “Motora binmeyi çok seviyor, motorun hastası. Motor olsun, araba olsun ben neredeyim orada. Kışın seyahate gittiğim zaman kamyonun üzerinde yatıyor beni bekliyor. Ben onu çok seviyorum o da beni çok seviyor. Ne desem yapıyor, komutlarıma uyuyor. Böyle hayvanları sahiplenmek lazım, bunlar çok sadık hayvanlar. Ağzı var dili yok, gözüyle hitap eder. Kızdığı zaman boynunu büker. Çok severim motoruma bindirim. Başka arabalara binsem hemen benim yanıma atlar” şeklinde konuştu.

(İHA)