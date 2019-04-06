HABER

Bu köyde muhtarlık, yarışla değil sırayla

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bitlis'in Keklikdüzü köyündeki aileler, kavga ve dargınlıkların yaşanmaması, huzurun sürdürülmesi için aldıkları kararla belirlenen kişileri sırayla muhtarlığa seçiyor - 31 Mart'ta muhtarlığa seçilen Cesim Aydın: - "Köyümüzde olumsuzluk yaşanmaması, tatsızlık çıkmaması ve insanların birbirine kırılmaması için sırayla muhtarlarımızı seçiyoruz. 5 yıl sonra hangi ailenin muhtarlık yapacağı belli"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis merkeze bağlı Keklikdüzü köyündeki aileler, muhtarlarını sırayla seçiyor.

Köyde kavga ve dargınlıkların yaşanmaması, huzurun sürdürülmesi için alınan kararla muhtarlık seçimlerinde farklı bir yöntem uygulanıyor. 25 haneli ve yaklaşık 400 nüfuslu köyde 31 Mart yerel seçimlerinde Keklikdüzü köyünde görev süresi dolan Abdulkerim Karabulut'un yerine Cesim Aydın muhtarlığa seçildi. Çoğu akraba olan Keklikdüzü köyü sakinleri, seçimlerden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı için aldıkları karardan memnun.

- "Huzurluyuz ve herhangi bir tatsızlık yok"

Cesim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde muhtarlığı sırayla yaptıklarını söyledi. Bu karardan köy sakinlerinin memnun olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu dönem bizim sıramızdı. Bu böyle devam edecek. Televizyonlarda muhtarlık seçimlerinde yaşanan tatsızlıkları ve huzursuzlukları görüyoruz. Burada böyle bir şey yok. Burada hepimiz akrabayız. Huzurumuz yerinde. Köyümüzde olumsuzluk yaşanmaması, tatsızlık çıkmaması ve insanlar birbirine kırılmaması için sırayla muhtarlarımızı seçiyoruz. 5 yıl sonra hangi ailenin muhtarlık yapacağı belli. Huzursuzluk olmasın diye bu sistemin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız."

Köy sakinlerinden Rasim Aydın ise eskiden köyün büyüklerinin muhtarları belirlediğini anlatarak "Seçimlerde huzursuzluk olmasın diye 5 yılda bir ailelerde belirlenen kişileri sırasıyla muhtarlığa seçiyoruz. Huzurumuz bozulmasın diye bu sisteme devam ediyoruz." dedi.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Okulda salyangoz ve sülük besliyorlarOkulda salyangoz ve sülük besliyorlar
Diyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisiDiyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Cesim Aydın Keklikdüzü köyü muhtar seçim

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Havalimanı taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.