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Bu mağazada ne alırsan al bedava! Gıda, giyim, oyuncak, ev eşyası, mobilya... 'İstediklerini alıp ücret ödemeden gidiyorlar'

19.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 40 yıldır hayırseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak üzere her şeyin ücretsiz verildiği bir mağaza bulunuyor. Cami dernek başkanının sevgi markete çevirdiği dükkanda gıdadan giyime, eş eşyasından oyuncağa ve hatta mobilyaya kadar pek çok ürün yer alıyor. İhtiyaç sahibi aileler dernek başkanına başvuru yaptıktan sonra mağazaya geliyor ve istediklerini alıp ücret ödemeden gidiyor. 40 yıldır bu hayır işini yapan Asım Çakır, "Her ihtiyaca göre ürün var" dedi.

Bu mağazada ne alırsan al bedava! Gıda, giyim, oyuncak, ev eşyası, mobilya... 'İstediklerini alıp ücret ödemeden gidiyorlar'

Bursa'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, ücretsiz ürün verilen mağaza, 40 yıldır herkese örnek olacak bir işe imza atıyor. Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami’nin Dernek Başkanı 70 yaşındaki Asım Çakır, 40 yıldır kendini hayır işlerine adadı. Caminin deposunu hayırseverlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu. İhtiyacı olan vatandaşlar dernek başkanına başvuru yapıyor. Dernek başkanı da mağazanın kapısını ihtiyaç sahibi ailelere açıyor. Buraya giren aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi alıp ücret ödemeden çıkıyor.

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HER GÜN ONLARCA AİLE İHTİYACINI KARŞILIYOR

Bu hayır işini 40 yıldır yapan dernek başkanı Çakır; yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor. Depoda sadece büyükler için değil çocuklar için de çikolata, bisküvi, oyuncak, kırtasiye malzemesi ve ihtiyaç duyduğu her şey mevcut.

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Bu mağazaya giren ihtiyaç sahibi aileler istediklerini alıp ücret ödemeden evlerinin yolunu tutuyor. Mağazada; mobilya ürünleri de mevcut. Mağazadan 40 yıldır her gün onlarca aile ihtiyacını karşılıyor. Dernek Başkanı ayrıca Bursa’daki sokak ve parkları gezerek kuşları besliyor.

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"GELİP İSTEDİĞİNİ ALIP ÜCRET ÖDEMEDEN GİDİYORLAR"

Bu işi severek yaptığını ifade eden Hamza Güvenli Camii Dernek Başkanı Asım Çakır, "Bu mağaza 40 yıldır var. Burada bir çok ailenin ihtiyaç duyduğu hemen her şey mevcut. İhtiyaç sahibi aileler buraya gelip istediğini alıp ücret ödemeden gidiyor. Ben bu ürünleri hayırseverlerden temin ediyorum. Burada ihtiyacı olan ailelerin hizmetine sunuyorum. Burada gıda, giyim, çocuk ve bebek eşyaları, kırtasiye ürünleri, çikolata ve bisküvi, bebek maması, mobilya ve daha bir çok ürün mevcut. Her ihtiyaca göre ürün var. Kim neye ihtiyaç duyuyorsa buraya gelip ücretsiz alışveriş yapıyor. Ben bu işleri tek başıma yapıyorum. Ayrıca sokak ve parklardaki kuşları da besliyorum. Bu işleri yapmak beni mutlu ediyor" dedi. (İHA)

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