Bu mezarlar 100 yıl garantili, ömrü uzun!

Son zamanlarda öne çıkan polyester (fiberglass) mezarlar tek parça olduğu için tahrip olmuyor. Polyester mezarların fiyatının ucuzluğu, ağır olmaması, montajının kolay olması ve ömrünün uzun olması diğer mermer mezar türüne göre öne çıkan özelliklerinden.

''100 YIL GARANTİSİ VAR, ÇOK BEĞENİLİYOR''

Kayseri’de imal edilen fiberglass mezarları Trabzon’da satışa sunduklarını belirten Orhan Yılmaz henüz deneme aşamasında olmalarına rağmen mezarların oldukça ilgi çektiğini söyledi. Normal mermer mezar fiyatının neredeyse yarı fiyatı olan fiberglass mezarların 100 yıl garantisi olduğunu belirten Yılmaz, kurulumu da çok kolay olduğunu söyledi. Yılmaz, “Hem bütçeye uygun hem dayanıklı ve pratik kuruluyor. Deneme aşamasında olmamıza rağmen çok ilgi görüyor çok beğeniliyor. Sağlamlığı garantisi olduğu için sorun olmuyor. Kayseri’de imal ediliyor fabrikadan sipariş üzerine geliyor. Trabzon’da ilk kez satışa sunuluyor. Malzemesi fiber, gemilerde kullanılan fiberden yapılmış güneşe, suya karşı dayanıklı. Herhangi bir sıkıntısı yok 100 yıl garantisi var" dedi.