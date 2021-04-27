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Bu mezarlar 100 yıl garantili, ömrü uzun!

27.04.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz’de ilk kez Trabzon’da satışa sunulan fiberglass mezarlar ilgi çekiyor. Fiyatının ucuzluğu ve ömrü mermer mezar türlerine göre daha uzun olan polyester (fiberglass) mezarlar Trabzon’da satışa sunulurken kurulumu da çok kolay olduğu belirtildi.

Bu mezarlar 100 yıl garantili, ömrü uzun!

Son zamanlarda öne çıkan polyester (fiberglass) mezarlar tek parça olduğu için tahrip olmuyor. Polyester mezarların fiyatının ucuzluğu, ağır olmaması, montajının kolay olması ve ömrünün uzun olması diğer mermer mezar türüne göre öne çıkan özelliklerinden.

''100 YIL GARANTİSİ VAR, ÇOK BEĞENİLİYOR''

Kayseri’de imal edilen fiberglass mezarları Trabzon’da satışa sunduklarını belirten Orhan Yılmaz henüz deneme aşamasında olmalarına rağmen mezarların oldukça ilgi çektiğini söyledi. Normal mermer mezar fiyatının neredeyse yarı fiyatı olan fiberglass mezarların 100 yıl garantisi olduğunu belirten Yılmaz, kurulumu da çok kolay olduğunu söyledi. Yılmaz, “Hem bütçeye uygun hem dayanıklı ve pratik kuruluyor. Deneme aşamasında olmamıza rağmen çok ilgi görüyor çok beğeniliyor. Sağlamlığı garantisi olduğu için sorun olmuyor. Kayseri’de imal ediliyor fabrikadan sipariş üzerine geliyor. Trabzon’da ilk kez satışa sunuluyor. Malzemesi fiber, gemilerde kullanılan fiberden yapılmış güneşe, suya karşı dayanıklı. Herhangi bir sıkıntısı yok 100 yıl garantisi var" dedi.

''DENEMESİ BİLE YAPILDI''

"Hiçbir şeye gerek kalmadan beton dökmeden direkt mezarın üzerine koyuyorsun" diyen Yılmaz "Uzaktan bakılınca bir taş olarak gözüküyor dolayısıyla yakından incelenip elle dokunulunca fiber olduğu anlaşılıyor. Denemesini bile yaptık, çekiçle vurduk, bayağı sağlam herhangi bir sıkıntısı yok. Fiyatları da uygun 2 bin TL. Normal granit, mermer de yapıyoruz. Onlarla bunu kıyaslarsak bunun fiyatı çok aşağıda. Mermerin fiyatı 3 bin 500 TL’den başlıyor taşın kalitesine göre 6 bin TL’ye kadar çıkıyor. Granit mezar ise 4 bi 500'den başlıyor 13 bin TL’ye kadar çıkıyor. Fiberin fiyatı ise 2 bin TL. Hem görüntüsü güzel, dayanıklı artık müşterilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da ilk kez hazır mezar gördüklerini belirterek görüntüsünün gayet iyi olduğunu söylediler.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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