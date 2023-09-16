Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Bu nasıl cenaze töreni? Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu çetesi lideri, silahlarıyla birlikte gömüldü

    Bu nasıl cenaze töreni? Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu çetesi lideri, silahlarıyla birlikte gömüldü

    16.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ekvador'da silahlı suikast sonucunda hayatını kaybeden uyuşturucu çetesi lideri Manuel Sevillano Bustamante'nin cenaze töreni çok konuşuldu. Uyuşturucu çetesi lideri Bustamante silahlarıyla gömüldü. Ailesi Bustamente'nin öbür dünyada silaha ihtiyacı olabileceğini düşünerek tabutuna silahlarını koyarak gömülmesini istediklerini söyledi.

    Ekvador'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Manuel Sevillano Bustamante silahlarıyla birlikte gömüldü. Ailesi çete liderinin öbür dünyada düşmanlarıyla karşılaşması durumunda ihtiyaç olabileceğini düşünerek silahlarıyla gömülmesini istedi.

    SUİKASTE UĞRADI

    2

    39 yaşındaki Manuel Sevillano Bustamante bir araba yıkama servisinde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Manuel Sevillano Bustamante korumasıyla birlikte hayatını kaybetti.
    Son yolculuğuna uğurlanan Bustamante için düzenlenen cenaze töreninde ilginç görüntüler kaydedildi. Uyuşturucu çetesi lideri, küçük tabancalardan tüfeklere kadar birçok silahla birlikte gömüldü

    İlginizi Çekebilir

    Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

    Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

     Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

    Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

     3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

    3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

     3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    16 Eylül Cumartesi: TV yayın akışı16 Eylül Cumartesi: TV yayın akışı
    Bodrum katı tadilatında öyle bir şey buldular ki... Bodrum katı tadilatında öyle bir şey buldular ki...
    Dekoltesiz tişörte yorum! Yukarı doğru kaldırarak yeni model...Dekoltesiz tişörte yorum! Yukarı doğru kaldırarak yeni model...
    Anahtar Kelimeler:
    Ekvador cenaze

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

    Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

    Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

    İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

    İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.