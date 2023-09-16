Bu nasıl cenaze töreni? Suikast sonucu öldürülen uyuşturucu çetesi lideri, silahlarıyla birlikte gömüldü

Ekvador'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Manuel Sevillano Bustamante silahlarıyla birlikte gömüldü. Ailesi çete liderinin öbür dünyada düşmanlarıyla karşılaşması durumunda ihtiyaç olabileceğini düşünerek silahlarıyla gömülmesini istedi.
39 yaşındaki Manuel Sevillano Bustamante bir araba yıkama servisinde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Manuel Sevillano Bustamante korumasıyla birlikte hayatını kaybetti.
Son yolculuğuna uğurlanan Bustamante için düzenlenen cenaze töreninde ilginç görüntüler kaydedildi. Uyuşturucu çetesi lideri, küçük tabancalardan tüfeklere kadar birçok silahla birlikte gömüldü