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Bu nasıl yapı? İşte 'Garez Apartmanı'

25.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan ünlü bina son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Ancak bu yapıya bina demek biraz haksızlık, daha ziyade duvara benziyor. 'Garez Apartmanı' olarak bilinen binanın hikayesi ise bir hayli ilginç!

Bu nasıl yapı? İşte 'Garez Apartmanı'

Yerel halkın "el Ba'sa" yani "Garez" olarak nitelendirdiği bu binanın hikayesi çok ilginç. Geçtiğimiz günlerde Lübnanlı bir mimar sayesinde dünya basınında yeniden gündem olan Garez'in geçmişi 1950'li yıllara dayanıyor.

Şehir planlama uzmanı ve mimar Sandra Rişani sayesinde dünyanın dikkatini bir kez daha çeken 'Garez', Beyrutluların çok iyi bildiği bir şehir efsanesine göre iki kardeş arasındaki bir miras uyuşmazlığı nedeniyle inşa edildi.

Anlatılanlara göre, Garez'in inşa edildiği arsa önceden arka tarafındaki geniş kısımla birlikte bir bütündü. Arsanın sahibi de iki kardeşti. Gün geldi kardeşler arasında bir mal paylaşımı yapılması gerekti. Kardeşlerden birine düşen parçanın konumu diğerinden çok daha iyiydi. Bu durum haliyle payına kötü parça düşen kardeşi pek mutlu etmedi.

O da intikamını kardeşinin deniz manzarasını kapatarak almaya karar verdi ve 1954'te Garez'i inşa ettirdi.

BİNA DEĞİL DUVAR

Beyrut'un Manara mahallesinde bulunan Garez için bina demek ne kadar doğru bilinmez. Özellikle belli açılardan bakıldığında bir duvar ya da pano gibi görünüyor. Binanın en dar yerinin genişliği 60 santimetre, en geniş yeri ise 4 metre. Toplam 120 metrekarelik bir alana inşa edilmiş olan binanın yüksekliği de 14 metre.

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Beyrut

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