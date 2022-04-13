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Bu ne yaman çelişki! Ferrari’ye biniyor ama ucuzluktan giyiniyor

13.04.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saira Haider bir sosyal medya platformunda düzenli olarak paylaşım yapan bir Mortgage danışmanı ancak hayatı yaşama şeklinin geri kalanını göz önüne alındığında, araba seçimi konusunda sık sık eleştiri alıyor. Çünkü sahip olduğu araç bir Ferrari.

Bu ne yaman çelişki! Ferrari’ye biniyor ama ucuzluktan giyiniyor

Haider Ferrari’sini paylaştığı videonun hemen ardından oldukça ucuz bir market olan Aldi’den alışveriş yaptığı görüntüleri paylaşınca takipçileri genç kadını topa tuttu. Aynı zamanda oldukça ucuz markalardan giyinip ucuz firmalarla uçan Haider’in bu ikili haline anlam veremediler.

''BİR FERRARİ'YE ANCAK BÖYLE SAHİP OLURSUN''

Haider ise ‘Bir Ferrari’ye ancak böyle sahip olunur’ dedi. Aptalca markalara para harcamanın, yarı fiyatına daha iyisini alabilecekken pahalı marketlerden alışveriş yapmanın hiçbir anlamı olmadığına dikkat çeken ve herhangi bir koltukta uçmanın bussiness kısımda uçmaktan hiçbir farkı olmadığını söyleyen genç kadın mantıklı olanın bu olduğunu ve ancak böyle para kazanıldığını da ekledi.

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''SANSASYONEL OLMALI''

FEERR

İkna olmayan bazı takipçileri bir fiestanın on katı bir paraya Ferrari süren birinin neden konu uçağa gelince ucuz olanı tercih ettiğini anlamadığını söyleyince Saira ‘‘Arabayı her gün sürüyorum ama uçağa her gün binmiyorum. Ama her gün bir şeyi süreceksem bu sansasyonel olsun isterim.’’ diye cevapladı.

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