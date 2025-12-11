Bu olayın eşi benzeri yok: Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Çin’in Shandong eyaletinde yaşayan bir kadın, fabrikada geçirdiği korkunç iş kazasında sol kulağını, saç derisini ve yüzündeki bir bölüm deriyi kaybetti.

Hayati tehlikesi olmayan ancak ciddi yaralara neden olan kazanın ardından doktorlar, kulağın yeniden yerine takılabilmesi için sıra dışı bir yönteme başvurdu: Kadının kopan kulağı, tam beş ay boyunca ayağının üstünde beslendi.

KOPMUŞ KULAK HEMEN YERİNE DİKİLEMEDİ

Doktorlar zedelenen kan damarları nedeniyle kulağın doğrudan yerine nakledilemeyeceğini belirledi. Kulağın sağlıklı şekilde iyileşip yeniden canlandırılması gerekiyordu. Bunun için en uygun yer olarak, cildin ince olduğu ve damar yapısının kulağa benzediği ayağın iç kısmı (ayak üstü/instep) seçildi.

Bir milimetrenin çok altında, yalnızca 0,2–0,3 mm çapındaki damarları birbirine bağlamak, cerrahlar için neredeyse imkansıza yakın bir işlemdi. Ameliyat ekibi yaklaşık 10 saat boyunca, insan saçından daha ince iğnelerle her damarı tek tek dikti.

BEŞ AY BOYUNCA AYAĞINDA YENİ YERİNDE BEKLEDİ

Ameliyat sonrası ilk günler kritik geçti; kan akışı tam olarak oturmayınca doktorlar müdahale ederek nakledilen kulağı stabilize etmeyi başardı. Kulağın yeniden pembeleşmesi, doku tutmasının olumlu işaretiydi.

Kadın, beş ay boyunca kulağını ayağında taşıdı; dışarı çıkarken yalnızca gevşek ayakkabılar giydi ve dokuya zarar vermeyecek şekilde kontrollü yürüdü. Bu süreçte başındaki yaralar da iyileşerek ikinci ameliyata hazır hale geldi.

ZORLU İKİNCİ AMELİYAT: KULAK YERİNE DÖNDÜ

Ekim ayında cerrahlar kulağı yeniden eski yerine nakletmek için operasyon gerçekleştirdi. Kazanın deforme ettiği kafa derisindeki damar ve sinirleri bulmak son derece zorlu bir süreçti. Doktorlar mikroskop altında katman katman çalışarak kullanılabilir damar ve sinir uçlarını tespit etti ve kulağa yeniden bağladı. Beş aylık sabırlı süreçten sonra, kadının sol kulağı sonunda gerçek yerine döndü.