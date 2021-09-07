Bu öneriler ilişkinizi kurtaracak! İlişkinizde yaşadığınız kavgaları azaltabilirsiniz

İlişkilerde mutluluklar kadar mutsuzlukların da yaşanması olağan bir durumdur. Ancak sık sık kavga ediyor, kendinizi sürekli tartışmaların içinde buluyorsanız bu durumu en kısa sürede engellemelisiniz. Kavgaların kesin olarak çözülmesi için ise bu hatalara düşmemelisiniz.

ÖZÜR DİLEMEK

Yapılan bir hatadan sonra pişman olup özür dilemek çok doğru bir davranıştır. Ancak konunun kapanması için içten dilenmeyen bir özür sorunun daima devam etmesini sağlar. Bu da kavgaların sıklaşması ve ilişkideki güvenin zedelenmesi anlamına gelir. Doğru bir iletişimde kişinin pişmanlık duyarak özür dilemesi ve aynı hatayı yapmaması için emek vermesi beklenmelidir.

ŞİKAYETÇİ OLMAK

İlişkide yaşanan sorunlar iki kişinin arasında kalmalıdır. Kavga sonrasında konuyu yakın çevreye anlatmak, sürekli şikayet ederek bir tavır oluşturmak ilişkileri çıkmaza sürükleyebilir. Doğru bir iletişim için taraflar sorunları kendi aralarında çözmelidir.

KIYAS YAPMAK

İlişkilerde yapılan en büyük hatalardan biri partnerin veya ilişkinin başkaları ile kıyaslanmasıdır. Bu tavır kişinin kendine olan güvenini zedeleyerek kendisini değersiz hissetmesine sebebiyet verir. Zaman içinde ilişkide güvensizlik ve değersizlik hissi görülür ve bunun sonucunda ayrılık kaçınılmaz bir son olur.

BENCİLLİK

Kişinin öncelikle kendine güvenmesi ve kendini değerli hissetmesi hayatta başarılı olması için temek kuraldır. İkili ilişkilerde ise belirli oranda tavizler verilebilir. Kavga sonunda sadece kendi kırgınlığınızı düşünerek cephe almak doğru bir yaklaşım değildir. Tartışmaya neden olan konuyu objektif düşünerek çözüm aranmalı ve karşılıklı uzlaşma yoluna gidilmelidir.

ESKİ KONULARI AÇMAK

Herhangi bir tartışma sırasında çözülemeyen eski konuları açmak ilişkiye zarar verir. Tartışma konusu her ne ise zaman içinde kalıcı olarak çözülmeli, eski konuları açarak kaos ortamı oluşturulmamalıdır.

İkili ilişkilerde sorunların çözümü için çiftler anlayışlı olmalı ve konuları mantık çerçevesinde aşmalıdır. Geçiçi olarak yapılan uzlaşmaların daha büyük kavgaların zeminini oluşturduğu unutulmamalıdır.



