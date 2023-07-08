Bu otomobili görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! "Gelen geçen merak edip bakıyor" Nedeni ise...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Araba Kulübü üyelerinin modifiye ettiği otomobili görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Amasya’da düzenlenecek olan ve Karadeniz’in en büyük modifiye araç fuarına katılacak olan kulüp üyesi gençler, modifiye ettikleri aracı ilçenin yöresel ürünü Tosya pirinci ile kapladı.

20 kilogram pirinç kullanarak aracın dışını kaplayan gençler, dünyada bir ilke imza attıklarını söyledi. Özel tasarımla yapılan araçla coğrafi işaretli Tosya pirincinin tanıtımını da yapmış olacaklarını ifade eden gençler, aracı görenlerin meraklarını gizleyemediğini söyledi.

"OTOMOBİLİMİZİN TAMAMINI YAKLAŞIK 20 KİLOGRAM TOSYA PİRİNCİ İLE KAPLADIK"

Fuarda aracın büyük ilgi göreceğine inandıklarını belirten Külüp Başkanı Şeymagül Alat, "Önümüzdeki günlerde Karadeniz Bölgesinin en büyüğü olacak bir otomobil fuarına Tosya ilçemizi temsilen katılacağız. Mayıs ayında ilçemizde yaklaşık 200 modifiyeli aracın katıldığı büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Türkiye genelinden yüzlerce aracın katıldığı modifiyeli otomobil fuarında değişik marka ve modelde klasik, spor, ralli, yarış araçları ile özel ses sistemleriyle donatılmış araçlar sergilendi. Güvenlik önlemleri ile gerçekleştirilen drift şovlarıyla da vatandaşlara adrenalin dolu dakikalar yaşatıldı. Şimdi bizler Tosya Araba Kulübü olarak Amasya’da düzenlenecek otomobil fuarına ilçemizin markası, kültürel ve tarımsal değerimiz olan Tosya pirincinin tanıtımını yapmak için modiyeli otomobilimizin tamamını yaklaşık 20 kilogram Tosya pirinci ile kapladık. Amasya’da ilçemizin tanıtımın başarı ile yapacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

"GELEN GEÇEN MERAK EDİP BAKIYOR"

Modifiye tutkunu Şeymagül Alat da, “İlçemiz Cumhuriyet Meydanında pirinç kaplı otomobilimizin tanıtımını yaptık. Vatandaşlarımızın pirinç kaplı otomobile ilgisi yüksek. Fotoğraf çektirmeye gelenler oluyor. Gelen geçen merak edip bakıyor. Bizler de iyi ki yapmışız diyoruz" diye konuştu.

Gençlerin projesine destek veren Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "İlçemizin markası olan Tosya pirincinin kalitesi ve lezzeti tür Türkiye’de bilinmekte. Tosya Araba Kulübü üyesi kardeşlerimiz bize gelerek modifiyeli araçları ile ilgili bu ilginç fikirlerini söylediler. Biz de belediye olarak yanlarında olduğumuzu söyleyerek, projelerini destekledik. Amasya’da düzenlenecek fuarda ilçemizin tanıtımını başarı ile yapacaklarına inanıyoruz’’ şeklinde konuştu.

(İHA)

