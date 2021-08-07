HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu parmak izi tam 9 bin yıllık! İlk bakışta anlaşılmıyor

Bu parmak izi tam 9 bin yıllık! İlk bakışta anlaşılmıyor

07.08.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te bir apartmanın yanındaki boş arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

Bu parmak izi tam 9 bin yıllık! İlk bakışta anlaşılmıyor

Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğünün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları başlatılmıştı. Kurtarma çalışmalarının sona erdiği kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen oval evler ve ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarında son olarak 9 bin yıl öncesine ait bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

100 kiloluk altın kazan çalınmıştı! 600 yıllık hamam defineciler tarafından talan edildi100 kiloluk altın kazan çalınmıştı! 600 yıllık hamam defineciler tarafından talan edildi

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada "9000 yıl önceden gelen parmak izi kalplerimize dokunuyor. Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yerindeki buluntular üzerindeki parmak izleri, onları daha da anlamlı ve eşsiz kılıyor. 9000 yıl önceki komşularımızın bıraktığı bu iz, bizce Batı Anadolu’nun en eski, en zarif ve en anlamlı dokunuşu. Bahçelievler Yerleşmesi Neolitik Kurtarma Kazısı sona erdi. Ancak gün yüzüne çıkan eserlerin hikayesi bizi şaşırtmaya ve heyecanlandırmaya devam ediyor" denildi.

c31a2970-f7d7-46c1-a299-042624f7c196

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttıKaradeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı
''Bazı insanların gözünde pislik gibiyim''''Bazı insanların gözünde pislik gibiyim''
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı

Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Messi'ye akılalmaz teklif

Messi'ye akılalmaz teklif

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.