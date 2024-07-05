Bu saatlerde şemsiyesiz çıkan ıslanacak! İstanbul ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış: 5 Temmuz hava durumunda peş peşe uyarılar geldi

Yazın ortasına gelinirken bunaltıcı sıcaklara dün birçok ilde sağanak yağmur eşlik etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre sıcaklıkların doğu kesimlerde azalması, batı kesimlerde artması bekleniyor. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış için saat verildi. Öte yandan Ankara ve İstanbullular için şemsiye hatırlatması geldi.

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BU İLLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç, Ege (İzmir ve Aydın hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR BATIDA ARTACAK

Sıcaklıkların doğu kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun batı kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.

Rüzgarın, İç ve batıda kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayıp uyardı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

14 İL İÇİN 'SARI' UYARI

MGM'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller ise şöyle: Amasya, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN 'ŞEMSİYE' HATIRLATMASI

Sosyal medyadan hava tahmini değerlendirmelerini paylaşan Hava Forum hesabından dün gece yapılan paylaşımda "İstanbullular sabah işe giderken yağmur bekliyoruz. Ankaralılar öğlen ve akşam arası sağanak yağmur geçişleri bekliyoruz. Mini şemsiyeleri yanınızda bulundurmayı unutmayın." dendi.

ORHAN ŞEN O İLLERİ TEK TEK SIRALADI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün cuma. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana, Maraş, Hatay yağmurlu. Yağışların; Batı Karadeniz, Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli. Sıcaklık doğuda azalıyot, batıda artıyor."

AKOM DA DÜN UYARMIŞTI

AKOM dün İstanbul'da etkili olan yağışların bugün de devam edeceğini açıklamıştı.

5 TEMMUZ HAVA DURUMU

6 TEMMUZ HAVA DURUMU

7 TEMMUZ HAVA DURUMU

8 TEMMUZ HAVA DURUMU

9 TEMMUZ HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu Yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Aydın ve İzmir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açıkBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





