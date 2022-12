Bu saatlerde uyanıyorsanız büyük risk altındasınız! Uzmanlar karaciğer sağlığınız için uyarıyor

Karaciğer yağlanması genellikle fazla kilolu insanlarda, şeker hastalarında ve aşırı alkol tüketenlerde görülmektedir. Karaciğerde biriken yağ, zamanla karaciğerin büyümesine neden olur. Tedavi edilmeyen karaciğer yağlanması siroz ve kanser riskini artırmaktadır. Bu nedenle karaciğer yağlanması belirtilerine hakkında bilinçli olmak çok önemlidir.

UYKU BOZUKLUKLARINA DİKKAT

Nature and Science of Sleep dergisine göre uyku bozuklukları, yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabilen karaciğer skarlarının iyi bilinen bir özelliğidir. Doktor Brian Lun, karaciğer hastalığının uyku bozukluklarınıza neden olup olmadığını ayırt etmek için uyanma zamanınızı not etmenizi önerir. Uzman şöyle açıkladı: "Genellikle sabah 1 ile 4 arasında uyanmanın en yaygın nedeni karaciğer sorunudur. Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı olarak da bilinen karaciğer iltihabınız veya yağlı karaciğer hastalığınız olabilir."

Journal of Thoracic Disease dergisine göre , uyku bozuklukları kronik karaciğer hastalığı olan hastaların kabaca yüzde 60 ila 80'ini etkiliyor. En sık görülen belirtiler uykusuzluk, uyku etkinliğinde azalma, gündüz uyku hali ve huzursuz bacak sendromudur. Doktor Lun, "Karaciğeriniz birikmiş yağla yüklendiğinde, artık vücudunuzu verimli ve etkili bir şekilde memnun edemez ve detoksifiye edemez" dedi.

HASTALIK RİSKİ ARTAR

“Toksinler güvenli bir şekilde nötralize edilemediği ve vücuttan atılamadığı için dejeneratif hastalık riski artar. Yağlı karaciğer hastalığı neredeyse her zaman insülin direnci ve tip 2 diyabet gelişimi ile çakışıyor." Karaciğer hastalığının belirli uyanma zamanlarına neden olduğu önerisi, Çin tıbbı vücut saatinden kaynaklanmaktadır.

KARACİĞER SAAT 1 İLE 3 ARASI VÜCUDUMUZU TEMİZLER

Doktor Lan şunları ekledi: "Sirkadiyen ritmimiz, ana 'iç saatimiz'dir ve tüm organlarımızın ve iç biyolojik sistemlerimizin birlikte uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. “Karaciğer, biz uyurken vücudumuzu temizlemek ve detoksifiye etmek için en çok çalıştığı saat bir ile sabah 3 arasında.

SİRKEDİYEN RİTMİ YAŞLA DEĞİŞEBİLİR

Yani, karaciğeriniz karaciğer temizleme saatinde (sabah 1 ve 4) yağ birikmesi nedeniyle yavaş ve durgunsa, vücut detoksifikasyon için daha fazla enerji ayırmaya çalışacak ve sinir sisteminizin uyanmasını tetikleyecektir." Bununla birlikte, bir kişinin sirkadiyen ritminin yaşla birlikte değişebileceği ve yaşlı yetişkinlerde sabah erken uyanmaları daha yaygın hale getirebileceği unutulmamalıdır.

Sleep Foundation'a göre bu popülasyonda her gece üç ila dört kez uyanma eğilimi artıyor. Noktüri, anksiyete ve diğer semptomlar gibi durumlar, yaşa bağlı uyku değişikliklerinin potansiyel nedenleri olabilir. Sabah 1 ile sabah 4 arasındaki uyanmalarda karaciğer hastalığının rolünü destekleyen araştırma eksikliği olsa da, bazı araştırmalar uyanma zamanı değişkenliğini çeşitli yaşam tarzı faktörlerine bağlamıştır.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ