Bu sabah başladı, nükleer silah kullanımı masada! Putin'den destek açıklaması

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalesi devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Putin'in kısmı askeri seferberlik açıklaması sonrasında Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar bu sabah başladı.

PUTİN: SONUÇLARI DESTEKLEYECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’e kadar sürecek.

"HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

NÜKLEER SİLAH TEHDİTİ

Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

