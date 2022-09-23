HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bu sabah başladı, nükleer silah kullanımı masada! Putin'den destek açıklaması

Bu sabah başladı, nükleer silah kullanımı masada! Putin'den destek açıklaması

23.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rus ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için referandumlar bu sabah başladı. 27 Eylül'e kadar devam edecek referandumlarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonuçları destekleyeceklerini açıkladı.

Bu sabah başladı, nükleer silah kullanımı masada! Putin'den destek açıklaması

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalesi devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Putin'in kısmı askeri seferberlik açıklaması sonrasında Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar bu sabah başladı.

PUTİN: SONUÇLARI DESTEKLEYECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’e kadar sürecek.

thumbs_b_c_b97802df9f0288cae685d4f2063cf883

"HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'da tansiyon yükseldi! Referandum kararı sonrası Zelenskiy'den ilk açıklamaUkrayna'da tansiyon yükseldi! Referandum kararı sonrası Zelenskiy'den ilk açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

NÜKLEER SİLAH TEHDİTİ

Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkıÜlke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı
Putin kısmi seferberlik ilan etti! Rusya'dan Antalya'ya akın başladı... Tek yön uçak bileti 70 bin liraya kadar çıktıPutin kısmi seferberlik ilan etti! Rusya'dan Antalya'ya akın başladı... Tek yön uçak bileti 70 bin liraya kadar çıktı
AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu
Anahtar Kelimeler:
Rusya nükleer silah Referandum putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Yavaş ile vatandaşın diyaloğu gündem oldu

Yavaş ile vatandaşın diyaloğu gündem oldu

O hayalleri bir kez daha alevlendi! "İl olmak bizim de hakkımız" İmza kampanyası başlatıldı

O hayalleri bir kez daha alevlendi! "İl olmak bizim de hakkımız" İmza kampanyası başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.