Bu seferki adres Konya! Bir asansör arızası vakası daha: Öğrenciler mahsur kaldı

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arıza yapan asansörde üniversite son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş sıkışarak yaşamını yitirmişti.

ASANSÖR BODRUM KATA ÇAKILDI

Önceki gün de Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta arıza nedeniyle 4 öğrenci, asansörde mahsur kalmış ve öğrenciler arkadaşları tarafından kurtarılmıştı. Boşaltılan asansör bodrum kata çakılmıştı.

ÖĞRENCİLER ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Son olarak Konya’daki bir devlet yurdunda öğrencilerin asansörün düşmesiyle kat arasında kaldığı görüldü. Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kaç gündür söylüyoruz yapmıyorlar, Konya KYK Yurdu’nda arkadaşlarımız asansörün düşmesiyle kat arasında kaldı. Dışarıya çıkarmıyor. Canımız bir asansör halatına bağlı yaşamak istemiyoruz” denildi.







