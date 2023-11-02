HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu seferki adres Konya! Bir asansör arızası vakası daha: Öğrenciler mahsur kaldı

Bu seferki adres Konya! Bir asansör arızası vakası daha: Öğrenciler mahsur kaldı

02.11.2023 14:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da üniversite son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın Aydın Efeler Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörde sıkışarak yaşamını yitirmesi gündem olmuştu. Zeren'in hayatını kaybettiği olay sonrası Ordu'nun Fatsa ilçesindeki devlet yurdunda da asansör düşmüştü. Son olarak Konya’daki bir KYK yurdunda asansör içinde öğrenciler varken kat arasında kaldı.

Bu seferki adres Konya! Bir asansör arızası vakası daha: Öğrenciler mahsur kaldı

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arıza yapan asansörde üniversite son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş sıkışarak yaşamını yitirmişti.

ASANSÖR BODRUM KATA ÇAKILDI

Önceki gün de Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta arıza nedeniyle 4 öğrenci, asansörde mahsur kalmış ve öğrenciler arkadaşları tarafından kurtarılmıştı. Boşaltılan asansör bodrum kata çakılmıştı.

orduda-kyk-yurdundaki-asansorde-4-ogrenci-mahsur-kaldi_1344_dhaphoto1

ÖĞRENCİLER ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Son olarak Konya’daki bir devlet yurdunda öğrencilerin asansörün düşmesiyle kat arasında kaldığı görüldü. Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kaç gündür söylüyoruz yapmıyorlar, Konya KYK Yurdu’nda arkadaşlarımız asansörün düşmesiyle kat arasında kaldı. Dışarıya çıkarmıyor. Canımız bir asansör halatına bağlı yaşamak istemiyoruz” denildi.

2


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti!Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyorTBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor
Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Anahtar Kelimeler:
Konya asansör

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.