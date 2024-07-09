HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı geldi: 9 Temmuz hava durumu...

Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı geldi: 9 Temmuz hava durumu...

09.07.2024 09:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte yurt genelinde 9 Temmuz hava durumu detayları...

Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı geldi: 9 Temmuz hava durumu...

Bugün Türkiye'de yine sıcak hava hakim. Yağışların ise doğu kesimlerde etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bilecik ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR BATIDA MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

AA-20230928-32261629-32261626-ANKARADA_SAGANAK

Rüzgarın genellikle kuzey, yarın (Salı) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Bayburt ve Ardahan için sarı kodlu uyarı verildi.

aBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | O da güzellik merkezi sahibi! Fenomen Neslim Güngen eşiyle birlikte gözaltına alındıSon dakika | O da güzellik merkezi sahibi! Fenomen Neslim Güngen eşiyle birlikte gözaltına alındı
Ersan Şen ağzını açtığına bile bin pişmanErsan Şen ağzını açtığına bile bin pişman
Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar! 'Düğüm' ile yakalandılarYüzlerce kişiyi dolandırmışlar! 'Düğüm' ile yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor!

Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 6A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 6A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: 4 önemli konu gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: 4 önemli konu gündemde

Kritik düzenlemede sona gelindi! AK Parti Grup Başkanvekili Güler detayları açıkladı

Kritik düzenlemede sona gelindi! AK Parti Grup Başkanvekili Güler detayları açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.