Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı geldi: 9 Temmuz hava durumu...

Bugün Türkiye'de yine sıcak hava hakim. Yağışların ise doğu kesimlerde etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bilecik ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR BATIDA MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, yarın (Salı) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Bayburt ve Ardahan için sarı kodlu uyarı verildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





