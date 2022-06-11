HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu şikayetleriniz varsa dikkat! Hemen doktora gidin

Bu şikayetleriniz varsa dikkat! Hemen doktora gidin

11.06.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiroid hastalıkları herkeste görülebilen hastalıklardan. Sıklıkla karşılaşılan tiroid hastalıkları önemsiz görülüp geçiştirilse de çok ciddi sağlık sorunlarına zemin oluşturuyor. Bu sebeple tiroid hastalıklarının gösterdiği belirtilere dikkat ederek doktora başvurmak gerekiyor.

Bu şikayetleriniz varsa dikkat! Hemen doktora gidin

Tiorid bezi nefes borusunun ön kısmında yer alıyor. Salgıladığı hormonlar ile vücudumuzun işlevlerinde çok önemli bir yeri olan tirioid bezi bazı nedenlere bağlı olarak az ve aşırı hormon salgılayabilir. Tiroid bezinin hormonlarını normal seviyede karşılamaması vücutta çok çeşitli hastalıkların ve rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olur. Uzm. Dr. Betül Kundakçı ‘Tiroid Hastalıkları’ hakkında bilgiler verdi.

BU BELİRTİLER VARSA TEST YAPTIRIN

t1

Toplumda tiroid fonksiyon bozukluklarına çok sık rastlanılmakta olduğunu ifade eden Kundakçı, “Tiroid hastalıklarının belirtileri hastalığın çeşidine göre değişmekle birlikte tiroidin az ya da çok çalışmasına göre de farklılık gösterir. Toplumda tiroid fonksiyon bozukluklarına çok sık rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra duygu durum değişiklikleri, saç dökülmesi, yorgunluk, obezite gibi sağlık sorunlarında akla hemen tiroid fonksiyon bozuklukları gelmekte ve bu yönde testler istenmektedir. Bir hastanın tiroid durumu hakkında karar vermek için şikayetlerini, fizik muayene bulgularını ve tiroid fonksiyon testlerini birlikte değerlendirmek gerekir” dedi.

KİLO ALIP VERMEK BELİRLEYİCİ ETKENLERDEN

t5

Tiroid hormonlarının az salgılanması yani hipotiroidi durumunda tırnaktan saç teline kadar bütün metabolizmanın yavaşladığını, saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kilo alma, halsizlik, seste kalınlaşma, ciltte kuruluk gibi şikayetlerin ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Betül Kundakçı, “Bu hormonun fazlalığı yani hipertiroidi durumunda aşırı terleme, saç dökülmesi ve hızlı kilo kaybı görülür. Bu hormon anne rahmindeki fetüste ve yeni doğan bebekte beyin ve zeka gelişimini sağlar. Çocuğun büyüme ve gelişmesini yönlendirir. Yetişkinlerde şeker, yağ ve protein metabolizmasını ayarlar. Tiroid bezi hastalıklarında her hastanın kendi özelinde tiroid fonksiyon testleri, tiroid antikorları, tiroid ultrasonu ve gereğinde sintigrafisi çekilerek, tanı konur ve tedaviye başlanır. Hastaya doğru tedaviyi başlamak ve doğru aralıklarla takip etmek tedavi başarısında öneme sahiptir” diye konuştu.

İYOT EKSİKLİĞİ ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR

t6

İyot yetersizliğine de dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Kundakçı, “Besinlerle iyodun yetersiz alımı sonucu gelişen iyot yetersizliği hastalıkları tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. İyot eksikliğinin ortadan kaldırılmasında UNICEF, ICCIDD ve DSÖ ülkelere ulusal düzeyde sofra tuzlarının iyotlanması programını önermektedir. Türkiye’de 1998 yılında iyotlu sofra tuzu üretimi zorunlu hale getirilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de iyot eksikliği azalmış olmakla birlikte, hala önemli bir halk sağlığı sorunudur” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şeyin fazlası zarar! Bunları yemek kanser riskinizi arttırıyorHer şeyin fazlası zarar! Bunları yemek kanser riskinizi arttırıyor
"Şişşt güzellik..." 5 lise öğrencisine iğrenç taciz! Skandal bununla da kalmadı: Bir de minibüsle ezdiler"Şişşt güzellik..." 5 lise öğrencisine iğrenç taciz! Skandal bununla da kalmadı: Bir de minibüsle ezdiler
Erdoğan ile konuştuklarını anlattı: 'Valla durdurdum konvoyu' Erdoğan ile konuştuklarını anlattı: 'Valla durdurdum konvoyu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.